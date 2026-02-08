Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία σχεδιάζουν οικονομικές συμφωνίες, ύψους 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστήριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε μάλιστα ότι πρόκειται για το «Πακέτο Ντμίτριεφ », αναφερόμενος στον Ρώσο διαπραγματευτή, έμπιστο του Πούτιν και επενδυτικό τραπεζίτη Κίριλ Ντμίτριεφ, όπως αναφέρουν η Washington Post και η Kyiv Independent . Ο Ζελένσκι απέφυγε πάντως να πει περισσότερα για τη συμφωνία, προσθέτοντας μόνο ότι λαμβάνει πληροφορίες από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ανεξάρτητα από το αν ευσταθούν τα κολοσσιαία αυτά νούμερα, η Ουάσινγκτον προφανώς θέλει να κερδίσει τη Μόσχα ως οικονομικό εταίρο με μια εκτεταμένη συμφωνία.

«Η θέση των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ στις διαπραγματεύσεις για πόλεμο και ειρήνη στην Ουκρανία, εστιάζει στα οικονομικά οφέλη πιθανών συμφωνιών με τη Ρωσία», τονίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες . Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη των ειδικών, προσθέτουν, «υπάρχει επίσης μια προσπάθεια να διαχωριστεί η Ρωσία από έναν άξονα με την Κίνα, την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν τον μεγαλύτερο παγκόσμιο αντίπαλό τους»

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι πάντως, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες ενδέχεται επίσης να αφορούν ζητήματα που επηρεάζουν την Ουκρανία – όπως η κυριαρχία ή η ασφάλεια.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν έχουν σχολιάσει τις δηλώσεις του Ζελένσκι για μια πιθανή συμφωνία-πλαίσιο αυτού του μεγέθους.

Οι οικονομικές πτυχές

Οι οικονομικές πτυχές διαδραματίζουν όμως, επανειλημμένα ρόλο στις πολεμικές διαπραγματεύσεις, είτε διμερείς είτε τριμερείς. Η πιθανή μελλοντική διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια- του μεγαλύτερου στην Ευρώπη- αποτελεί σημείο διαφωνίας. Ο χειρισμός των πρώτων υλών είναι επίσης ένα βασικό ζήτημα – για παράδειγμα, από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στην Ουκρανία, αλλά και από περιοχές κοντά στην γραμμή του μετώπου. Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να δουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο.

Την επόμενη εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί μια ακόμη άμεση συνάντηση στο Μαιάμι μεταξύ διαπραγματευτών από τις δυο εμπόλεμες πλευρές.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τις τελευταίες εβδομάδες το όραμά της για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την επιστροφή της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία . Οι προτάσεις πυροδοτούν έντονη συζήτηση μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών συμμάχων τους, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Τα έγγραφα που υποβλήθηκαν περιέχουν λεπτομερή σχέδια για το πώς οι αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Προβλέπεται μάλιστα η δημιουργία ενός τεράστιου νέου κέντρου δεδομένων στην Ουκρανία, το οποίο θα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από τον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια.

Αμερικανικές επενδύσεις σε ρωσικούς τομείς

Ένα έγγραφο -σύμφωνα με την WSJ περιέχει το όραμα της Αμερικής για την οικονομία της Ρωσίας: «Οι αμερικανικές εταιρείες πρόκειται να επενδύσουν σε στρατηγικούς τομείς – από την εξόρυξη σπάνιων γαιών έως την παραγωγή πετρελαίου από την Αρκτική», αναφέρει η Wall Street Journal. Αναμένεται επίσης να βοηθήσουν στην αποκατάσταση του ρωσικού ενεργειακού εφοδιασμού στη Δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν σκεπτικισμό: Ένας αξιωματούχος συνέκρινε τις προτάσεις με το όραμα του Τραμπ για την μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας , σε ένα είδοςστη Γάζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας. Ένας άλλος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις προτεινόμενες ενεργειακές συμφωνίες, είπε: «Είναι σαν τη Γιάλτα» – μια αναφορά στη διάσκεψη του 1945 όπου οι νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μοίρασαν την Ευρώπη μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την WSJ, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η προσέγγιση των ΗΠΑ θα δώσει στη Ρωσία το περιθώριο που χρειάζεται για να αναζωογονήσει την οικονομία της και να ενισχύσει τον στρατό της . Η Wall Street Journal έχει επίσης μια νέα αξιολόγηση από μια δυτική υπηρεσία πληροφοριών: Η Ρωσία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και έξι μήνες, σύμφωνα με την οποία οι προκλήσεις λειτουργίας της πολεμικής οικονομίας της, θέτουν σε συστημικό κίνδυνο τον τραπεζικό τομέα της Μόσχας.

