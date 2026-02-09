Το Λαϊκό Κόμμα (PP) κατέγραψε χθες, Κυριακή, νέα νίκη σε τοπικές εκλογές στην Ισπανία, αυτή τη φορά στην Αραγονία (βορειοανατολικά), σε μια αναμέτρηση που συνοδεύτηκε από βαριά ήττα των σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και σημαντική ενίσχυση της άκρας δεξιάς. Στην ιδιαίτερα αποκεντρωμένη Ισπανία, κρίσιμοι τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία και η διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων υπάγονται στις αρμοδιότητες των περιφερειακών αρχών των «αυτονομιών».

Χθες σχεδόν ένα εκατομμύριο Ισπανοί, ιδίως στη μεγαλούπολη Θαραγόθα, κλήθηκαν στις κάλπες στην Αραγονία. Το PP συγκέντρωσε το 33,5% των ψήφων, κάτι που του εξασφαλίζει 26 έδρες από τις συνολικά 67 του τοπικού κοινοβουλίου, από 28 που κατείχε στο απερχόμενο, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα με το 95% των ψήφων καταμετρημένο.

Η επίδοσή του σημαίνει πως το κόμμα της δεξιάς πλέον εξαρτάται περισσότερο από την παράταξη της άκρας δεξιάς Vox για να κυβερνήσει στον νομό–αυτό το τελευταίο διπλασίασε τον αριθμό των εδρών του, από τις 7 στις 14, και κατέγραψε επίσης μεγάλη αύξηση του ποσοστού του, στο 18% (περίπου +6,5%)

Οι δυο παρατάξεις ήδη κυβέρνησαν μαζί στην Αραγονία, μεταξύ του Ιουνίου του 2023 και του Ιουλίου του 2024· επρόκειτο για καρπό τοπικής συμμαχίας, που όμως γρήγορα τινάχτηκε στον αέρα εξαιτίας διαφωνιών των εθνικών ηγεσιών των κομμάτων.

Το PSOE, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία–η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ–έχασε πέντε έδρες, περιοριζόμενο στις 18, εξασφαλίζοντας περί το 24% των ψήφων, στο ιστορικά κατακερματισμένο κοινοβούλιο της «αυτονομίας» αυτής, όπου γενικά πρυτανεύουν τοπικές σκοπιμότητες.

Σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζει το PSOE στην Αραγονία τα 40 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας: είχε να σημειώσει τόσο χαμηλή επίδοση από το 2015.

Οι εκλογές στην Αραγονία, νομαρχία στην αιχμή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καταγράφτηκε καθώς το PP και το Vox απαιτούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Σάντσεθ, καθώς το προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον του ενεπλάκη σε διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, η παράταξη του οποίου δοκίμασε χθες νέα βαριά ήττα, έπειτα από εκείνη του Δεκεμβρίου στην Εστρεμαδούρα (δυτικά), όπου το κόμμα του απώλεσε κάπου το 14% της βάσης του, διατρανώνει από την πλευρά του σε κάθε ευκαιρία ότι το κοινοβούλιο θα ολοκληρώσει τη θητεία του, που φθάνει στο τέλος το 2027.

Άλλη τοπική εκλογική διαδικασία, στην Καστίλη & Λεόν (βορειοδυτικά), θα διεξαχθεί στα μέσα Μαρτίου.

protothema.gr