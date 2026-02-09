Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, αφού αρνήθηκε να επιστρέψει 1,1 εκατομμύρια δολάρια που κατατέθηκαν κατά λάθος στον τραπεζικό του λογαριασμό, έπειτα από σφάλμα συστήματος τράπεζας στη Νιγηρία.

Ο Ojo Eghosa Kingsley έλαβε 1,5 δισεκατομμύρια νάιρα -που ισοδυναμούν με περίπου 1,1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ- μετά από ένα λάθος στο σύστημα της First Bank, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Νιγηρίας. Τα χρήματα πιστώθηκαν εσφαλμένα στον λογαριασμό του μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2025. Αντί να ειδοποιήσει την τράπεζα για το σφάλμα, ο άνδρας χρησιμοποίησε τα χρήματα για αρκετούς μήνες. Μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς στο όνομά του και επίσης σε λογαριασμούς που ήταν καταχωρημένοι στο όνομα της μητέρας και της αδερφής του.

Ακολούθησε έρευνα από την Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC), τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση της απάτης και των οικονομικών εγκλημάτων στη χώρα και η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα διεθνώς. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Kingsley ξόδεψε ένα σημαντικό μέρος του ποσού πριν η τράπεζα εντοπίσει το λάθος και ειδοποιήσει τις αρχές

Η λάθος κατάθεση χρημάτων οδήγησε σε φυλάκιση

Παρά το γεγονός ότι είχε την επιλογή να πληρώσει πρόστιμο και να αποφύγει την κράτηση, ο Kingsley επέλεξε να εκτίσει την ποινή του στη φυλακή. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο προσέφερε δύο εναλλακτικές: ένα έτος φυλάκισης ή την καταβολή προστίμου 5 εκατομμυρίων νάιρα, δηλαδή, περίπου 3.600 δολάρια.

Αφού δήλωσε ένοχος, καταδικάστηκε για «συμπεριφορά ισοδύναμη με κλοπή», όπως περιγράφεται από την εισαγγελία. Παράλληλα, διατάχθηκε η πλήρης επιστροφή του ποσού με τις αρχές να αναφέρουν ότι σχεδόν όλα τα χρήματα έχουν ανακτηθεί.

iefimerida.gr