Με αφορμή άρθρο του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, η Πρέσβειρα Αντονέλα Καβαλλάρι έστειλε το δικό της μήνυμα για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο–Κορτίνα.

Όπως αναφέρει η Πρέσβειρα της Ιταλίας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ενσαρκώνουν αξίες όπως ο δίκαιος και ειρηνικός ανταγωνισμός μεταξύ νέων από όλο τον κόσμο. Υπήρξαν πάντοτε παγκόσμια σύμβολα ειρήνης, σεβασμού και συμπερίληψης. Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, ο αθλητισμός παραμένει ένας αξιόπιστος χώρος διαλόγου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γεννήθηκαν για την ειρήνη.

Αυτούσιο το άρθρο του Αντόνιο Ταγιάνι

Το Μιλάνο–Κορτίνα 2026 θα αποτελέσει ένα παγκόσμιο γεγονός, φέρνοντας στην Ιταλία 3.500 αθλητές από περισσότερες από 90 χώρες, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 304 αγωνίσματα, με εκτιμώμενο παγκόσμιο κοινό τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η σημερινή τελετή έναρξης στην Ιταλία θα παρακολουθηθεί επίσης από περίπου 50 Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο.

Το Μιλάνο–Κορτίνα 2026 δεν θα αφορά αποκλειστικά τον αθλητισμό· πάνω απ’ όλα θα εκπροσωπεί την ανάπτυξη, την καινοτομία και ένα όραμα με προοπτική για το μέλλον. Με εκτιμώμενο οικονομικό αντίκτυπο 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα αφήσουν μια διαχρονική κληρονομιά σε όρους υποδομών και εδαφικής ανάπτυξης. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό εργαλείο ήπιας ισχύος, ενισχύοντας διαχρονικά τη διεθνή θέση της Ιταλίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι «διάχυτοι»: δύο εμβληματικές πόλεις – το Μιλάνο και η Κορτίνα – και ένα ολόκληρο σύστημα περιοχών – η Λομβαρδία, το Βένετο και το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε – ενωμένες από ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό όραμα. Αυτό συνιστά ένα πρώτο, σαφές πολιτικό μήνυμα.

Οι Χειμερινοί Αγώνες παράγουν αποτελέσματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τη στενή αθλητική διάσταση, επηρεάζοντας τις υποδομές, την εδαφική ανάπτυξη, τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας και τη διεθνή εικόνα της Ιταλίας.

Το οργανωτικό πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων προβλέπει τη συμμετοχή περίπου 18.000 εθελοντών, καθώς και μιας ειδικής διπλωματικής ομάδας εργασίας, που φέρνει κοντά νέα στελέχη, θεσμούς και τοπικές κοινότητες. Αυτή η δέσμευση επιβεβαιώνει την ικανότητα της Ιταλίας να φιλοξενεί με επιτυχία γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα και με το Ιωβηλαίο.

Μια ολοκληρωτική στρατηγική

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας έχει συνοδεύσει την άφιξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων με μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με τη σύσταση του Γραφείου Αθλητικής Διπλωματίας και αναπτύχθηκε μέσω ενός διεθνούς roadshow στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, με τη συμμετοχή αθλητών, μέσων ενημέρωσης και επιχειρήσεων.

Η στρατηγική αυτή επιδίωξε έναν διττό στόχο: την προβολή των περιοχών και των κοινοτήτων που συμμετέχουν και την ενίσχυση της εικόνας της Ιταλίας ως μιας καινοτόμου, βιώσιμης και φιλόξενης χώρας. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες βρέθηκαν στο επίκεντρο πολλών πρωτοβουλιών, όπως η Expo Οσάκα 2025, διεθνή Επιχειρηματικά Φόρουμ και η Ιταλική Ημέρα Αθλητισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για τους λόγους αυτούς, η Ιταλία επέλεξε να επενδύσει αποφασιστικά στην αθλητική διπλωματία, καθιστώντας την δομικό στοιχείο της εξωτερικής της πολιτικής. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ενσαρκώνουν αξίες όπως ο δίκαιος και ειρηνικός ανταγωνισμός μεταξύ νέων από όλο τον κόσμο και ανέκαθεν υπήρξαν παγκόσμια σύμβολα ειρήνης, σεβασμού και συμπερίληψης. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, ο αθλητισμός παραμένει ένας αξιόπιστος χώρος διαλόγου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γεννήθηκαν στο όνομα της ειρήνης.

Η Ιταλία επανέλαβε αυτή τη δέσμευση διευκολύνοντας την υιοθέτηση του Ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ολυμπιακή Εκεχειρία, με τη στήριξη του Αγίου Πατέρα και του Προέδρου της Δημοκρατίας — μια έκκληση ώστε ο αθλητισμός να συμβάλει στη σίγαση των όπλων.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, περισσότεροι από 233.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ένοπλης βίας, με αποτέλεσμα πάνω από 123 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Η Ιταλία συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε διπλωματικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, εργαζόμενη για την ειρήνη στην Ουκρανία και τη Γάζα, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει λιγότερο ορατές συγκρούσεις, όπως στο Σουδάν, όπου εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μέσα από ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες όπως το Food for Gaza και το Italy for Sudan, η Ιταλία παραμένει στην πρώτη γραμμή της προστασίας των αμάχων πληθυσμών, ιδίως των παιδιών, που συγκαταλέγονται στα πλέον πληττόμενα θύματα των συνεπειών του πολέμου.

Μια μοναδική ευκαιρία

Το Μιλάνο–Κορτίνα 2026 αποτελεί, συνεπώς, μια μοναδική ευκαιρία για την επαναβεβαίωση της ταυτότητας και των θεμελιωδών αξιών της Ιταλίας. Μέσα από αυτούς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ιταλία επιδιώκει να απευθυνθεί στον κόσμο ως οικοδόμος ειρήνης, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Οι «Αγώνες της Ειρήνης» θα αποτελέσουν μια κοινή δέσμευση, που θα μοιραστούμε όλοι.