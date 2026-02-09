Νέα στοιχεία για τις σχέσεις του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ με τον Τζέφρι Έπσταϊν ήρθαν στο φως, σύμφωνα με πρόσφατα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ απέστελλε αναφορές στον Έπσταϊν σχετικά με ταξίδια και επισκέψεις στο εξωτερικό που πραγματοποιούσε κατά την περίοδο που ασκούσε καθήκοντα εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρώην πρίγκιπας, που έχασε τους τίτλους του λόγω του σκανδάλου έλαβε ένα email στις 30 Νοεμβρίου 2010 από τον ειδικό βοηθό του με θέμα «Αναφορές επισκέψεων στη Νοτιοανατολική Ασία».

Στο email που στάλθηκε στον «Δούκα», ο Άμιτ Πατέλ λέει ότι έχει επισυνάψει «αναφορές επισκέψεων για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Σεντζέν σε σχέση με την πρόσφατη επίσκεψή σας στη Νοτιοανατολική Ασία».

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Άντριου προωθεί τις λεπτομέρειες χωρίς πρόσθετα σχόλια σε μια διεύθυνση που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνταν από τον Έπσταϊν.

Ο πρώην πρίγκιπας ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις από το 2001 έως τον Ιούλιο του 2011. Στο πλαίσιο του ρόλου του, προωθούσε συχνά το βρετανικό επιχειρηματικό συμφέρον στο εξωτερικό.

Δεν είναι σαφές ποιες λεπτομέρειες συμπεριλήφθηκαν στις αναφορές.

Τα email στάλθηκαν δύο χρόνια αφότου ο Έπσταϊν καταδικάστηκε ως σεξουαλικός παραβάτης και πέρασε χρόνο στη φυλακή.

Ομολόγησε την ενοχή του το 2008 για τις κατηγορίες της προτροπής σε πορνεία και της προτροπής σε πορνεία από άτομο κάτω των 18 ετών και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης.

Ανησυχία στο παλάτι

Οι αποκαλύψεις προκαλούν νέα αναστάτωση στο παλάτι, καθώς παρά τις προσπάθειες να φύγουν από το προσκήνιο οι δεσμοί του Άντριου με τον Επστάϊν ο οποίος μετακόμισε άρον άρον με εντολή του Καρόλου στο Σάντριχαμ ο στόχος δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Προσώρας ο βασιλιάς και το περιβάλλον του τηρούν σιγή ιχθύος αλλά δεν κάνουν το ίδιο άλλα μέλη της οικογένειας.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε εκ μέρους του Ουίλλιαμ και της Κέιτ, ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ντουμπάι την περασμένη εβδομάδα, ο πρίγκιπας Έντουαρντ, ο μικρότερος αδελφός του Βασιλιά, αναγκάστηκε να αναφερθεί στο συνεχιζόμενο σκάνδαλο.

Ως ο πρώτος γαλαζοαίματος που απάντησε στην τελευταία δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν, είπε ότι ήταν «σημαντικό να θυμόμαστε τα θύματα».

