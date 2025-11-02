Ο πρίγκιπας Άντριου, φέρεται να ετοιμάζεται για μια «νέα αρχή» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου αναμένεται να εγκατασταθεί σε πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, ιδιοκτησίας της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι.

Η εξαώροφη κατοικία, στο συγκρότημα Sea Palace, προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και όλες τις ανέσεις της χλιδής: κινηματογραφική αίθουσα, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο και κουζίνα στελεχωμένη από κορυφαίους σεφ. Οι διακόπτες, οι βρύσες και τα φωτιστικά είναι επενδεδυμένα με χρυσό, ενώ τα πατώματα καλύπτονται με μάρμαρο.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, η πρόσκληση προέρχεται από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (MBZ) —παλιό συμμαθητή του Άντριου στο Gordonstoun School— ο οποίος προσέφερε στον Βρετανό πρίγκιπα τη χρήση της βίλας μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο MBZ φέρεται να διέταξε προσωπικά την ανακαίνιση του σπιτιού, συνδυάζοντας παραδοσιακή μεγαλοπρέπεια με σύγχρονη αισθητική.

Το Sea Palace, χτισμένο τον 18ο αιώνα ως παρατηρητήριο κατά θαλάσσιων επιδρομών, είχε παραχωρηθεί προσωρινά στον Άντριου και το 2010, όταν το Μπάκιγχαμ είχε διευκρινίσει ότι η φιλοξενία δεν συνιστούσε «δώρο».

Ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι, στο βιβλίο του Entitled: The Rise and Fall of the House of York, περιγράφει τη βίλα ως «ιδανική για τον Άντριου», καθώς του προσφέρει διακριτικότητα και σεβασμό, μακριά από τον ασφυκτικό έλεγχο των βρετανικών μέσων.

Η βίλα έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τον ίδιο και τις κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, ενώ ο Άντριου διατηρεί στενές σχέσεις με τον MBZ από την εποχή που υπηρετούσε ως Ειδικός Εκπρόσωπος για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις (2001–2011), πριν παραιτηθεί λόγω της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

Κατά τις επισκέψεις του στο Άμπου Ντάμπι, ο Άντριου είχε γνωρίσει τη Βρετανίδα επιχειρηματία Αμάντα Στέιβλι, στην οποία φέρεται να είχε κάνει πρόταση γάμου, καθώς και τη Λιβανέζα Χριστίνα Κεσερουάν, με την οποία φημολογείται ότι διατηρούσε σχέση το 2002.

Αν τελικά εγκατασταθεί στα Εμιράτα, ο Άντριου θα έχει γείτονα τον πρώην βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, που ζει στο Άμπου Ντάμπι από το 2014 μετά την αποχώρησή του λόγω οικονομικού σκανδάλου. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη Βρετανία, με πηγή της Mail on Sunday να δηλώνει ότι «εκτός από τα παιδιά και τα εγγόνια της, δεν έχει πια πολλά να την κρατούν εκεί».

protothema.gr