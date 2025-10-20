Ο πρίγκιπας Άντριου οδηγήθηκε σε παραίτηση από τους τίτλους του ύστερα από παρασκηνιακές πιέσεις και τελεσίγραφο από τον βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Daily Mail. Η έντονη δυσαρέσκεια του Παλατιού μετά τα σκάνδαλα που βάραιναν τον Άντριου, σε συνδυασμό με την απειλή ότι ο Κάρολος θα προχωρούσε ο ίδιος σε αφαίρεση των τίτλων μέσω του Κοινοβουλίου, τον ανάγκασαν τελικά να ανακοινώσει την παραίτησή του.

Αποκαλύπτεται μάλιστα το παρασκήνιο που οδήγησε την Παρασκευή τον Άντριου να ανακοινώσει ότι παραιτείται από όλους τους βασιλικούς του τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα της Υόρκης.

Οι απειλές του Καρόλου στον αδερφό του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κάρολος απείλησε να αφαιρέσει επίσημα τους τίτλους του αδερφού του εκτός κι αν «συνέλθει» και ξεκαθάρισε ότι δεν θα δίσταζε να λάβει αποφασιστικά «περαιτέρω μέτρα» εάν αρνούνταν να παραιτηθεί μετά τα ψέματα σχετικά με τις σχέσεις του με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι παρά τα αποδεικτικά στοιχεία, ο 65χρονος πρώην Δούκας της Υόρκης επέδειξε «εκπληκτική έλλειψη μεταμέλειας» και ο βασιλιάς θεωρούσε ότι η κατάσταση είχε καταστεί εντελώς «απαράδεκτη».

Όπως εξηγεί το δημοσίευμα, αν και ο Κάρολος μπορούσε να φέρει το θέμα στο Κοινοβούλιο για να αφαιρέσει τους τίτλους από τον αδερφό του, η επιλογή αυτή ήταν κάτι που δεν επιθυμούσε καθώς θα χάνονταν πολύτιμος χρόνος και πόροι.

Έτσι, την περασμένη εβδομάδα, ξεκαθάρισε ιδιωτικά στον Άντριου ότι υπήρχε πλήθος επιλογών διαθέσιμων για εκείνον, αν δεν αποφάσιζε να παραιτηθεί από μόνος του. «Η πίεση προς τον Άντριου θα έφερνε το ίδιο αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα. Και με το παράθυρο ευκαιρίας να στενεύει προτού η κατάσταση ξεφύγει ακόμα περισσότερο από τον έλεγχο, το Παλάτι προχώρησε σε δράση την Παρασκευή», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Daily Mail.

Σοκαρισμένος ο πρίγκιπας Άντριου – Η παραίτηση από τους τίτλους

Το γεγονός ότι το Παλάτι ήταν διατεθειμένο να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάρει το θέμα από τα χέρια του – είτε μέσω του Κοινοβουλίου είτε με άλλα μέσα – πιστεύεται ότι «σόκαρε» τον Άντριου και έτσι ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τους τίτλους του. «Σε συζήτηση με τον Βασιλιά, την άμεση και την ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο του Μεγαλειότατου και της Βασιλικής Οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντα, να θέσω το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου πάνω από όλα. Παραμένω πιστός στην απόφαση που πήρα πριν από πέντε χρόνια να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη συγκατάθεση της Αυτού Μεγαλειότητας, θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Επομένως, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ή τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που μου αποδίδονται», ανέφερε.

«Η σκέψη ότι θα συνέχιζε να χρησιμοποιεί τους τίτλους και τις τιμές που του είχαν απονεμηθεί για μια ακόμη ημέρα, μήνα ή χρόνο, ενώ άλλες επιλογές εξετάζονταν και τίθεντο σε εφαρμογή ήταν απαράδεκτη για την ευρύτερη οικογένεια. Και επιτέλους, για το γενικό καλό, ο Άντριου έδειξε σύνεση», σχολίασε πηγή από το παλάτι.

