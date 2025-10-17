Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο και τις τιμές που του έχουν απονεμηθεί, μετά τις νέες αποκαλύψεις για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν. Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον βασιλιά Κάρολο, μία ημέρα αφότου κυκλοφόρησε απόσπασμα του βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, στο οποίο η γυναίκα κατηγορεί τον Άντριου πως «πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου».

«Σε συζήτηση με τον Βασιλιά Κάρολο, την άμεση και την ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας», δήλωσε ο Άντριου, επαναλαμβάνοντας πως αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Όπως πρόσθεσε, αποφάσισε να προχωρήσει «ένα βήμα παραπέρα» στην απομάκρυνσή του από τη δημόσια ζωή, χωρίς να χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους του.

Σύμφωνα με το BBC, οι κόρες του, πριγκίπισσα Μπεατρίς και πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους.

Τέλος το «δούκας του Γιορκ», μένει πρίγκιπας

Σύμφωνα με την express, ο Άντριου δεν θα συμμετέχει πλέον στις εορταστικές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας τα Χριστούγεννα και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο της δούκισσας του Γιορκ, όπως επίσης και ο ίδιος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρίγκιπας Άντριου θα αποποιηθεί τον τίτλο Ιππότη του Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος (GCVO) και από τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος της Περικνημίδας ως Βασιλικός Ιππότης του Ευγενέστατου Τάγματος της Περικνημίδας.

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου θα διατηρήσει το δουκάτο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με νόμο του Κοινοβουλίου, αλλά δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Άντριου θα παραμείνει πρίγκιπας αφού ο τίτλος του ανήκει από τη γέννησή του.

protothema.gr