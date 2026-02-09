Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός του Τζέφρι Επστάιν και κόρη του διαβόητου εκδότη Ρόμπερτ Μάξγουελ, που εκτίει ποινή 20ετούς κάθειρξης, καταθέτει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη Μάξγουελ να απευθύνεται στην επιτροπή του Κογκρέσου από τη φυλακή της στο Τέξας. Το γεγονός συμπίπτει με την έντονη αναστάτωση που προκλήθηκε σε όλο τον κόσμο από τη δημοσίευση, στις 30 Ιανουαρίου, μεγάλου όγκου εγγράφων της υπόθεσης Επστάιν, τα οποία φέρνουν στο φως εμπλοκή πλήθους δημοσίων προσώπων.

Οι περισσότερες των τριών εκατομμυρίων σελίδες εγγράφων που δόθηκαν στην δημοσιότητα δεν περιέχουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπλέον διώξεις.

Αλλά, αν και η απλή αναφορά του ονόματος ενός προσώπου δεν σημαίνει a priori αξιόποινη ή αξιόμεμπτη πράξη, πολλοί φοβούνται το ωστικό κύμα των αποκαλύψεων για τις παρελθούσες σχέσεις τους με τον χρηματιστή σεξουαλικό εγκληματία.

Ο Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της επιτροπής Ερευνών της Βουλής των Αντιπροσώπων, που κυριαρχείται από τους Ρεπουμπλικανούς ανακοίνωσε στις 21 Ιανουαρίου την ακρόαση της Γκισλέιν Μάξγουελ, 64 ετών, που αναμένεται εδώ και μήνες.

Οι συνήγοροί της απαιτούσαν από το Κονγκρέσο ποινική ασυλία σε αντάλλαγμα της κατάθεσής της.

Από την στιγμή που το Κονγκρέσο δεν χορήγησε αυτήν την ασυλία, οι συνήγοροι της Μάξγουελ προειδοποίησαν ότι θα επικαλεσθεί το δικαίωμά της στην σιωπή για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό της, δικαίωμα που εγγυάται η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος.

Κατά συνέπεια, η ακρόαση αυτή «δεν έχει άλλον στόχο παρά το απόλυτο πολιτικό θέατρο και την κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Η επιτροπή δεν θα εξασφαλίσει κατάθεση, ούτε απαντήσεις ούτε νέα στοιχεία», έχουν προειδοποιήσει οι συνήγοροι της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ρο Χάνα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επιστολή που περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις τις οποίες υπολογίζει να θέσει στην Γκισλέιν Μάξγουελ, ακόμη και αν αρνηθεί να απαντήσει.

«Εχετε, εσείς ή ο κ. Επστάιν, οργανώσει, διευκολύνει ή επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ την πρόσβαση σε ανήλικες;», είναι η μία από τις ερωτήσεις. Αλλη ερώτηση αφορά σε εν δυνάμει συνεργούς του Επστάιν. «Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχουν διωχθεί;».

Ο βουλευτής θα ρωτήσει επίσης ποιες είναι «οι ξένες κυβερνήσεις ή υπηρεσίες Πληροφοριών, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την Ρωσία και το Ισραήλ, με τις οποίες ο κ. Επστάιν μοιράστηκε πληροφορίες ή για λογαριασμό ποιων ενεργούσε».

Συνάντηση με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπανς, πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισκεφθεί στα τέλη Ιουλίου, σε μία πολύ ασυνήθιστη κίνηση, την Γκισλέιν Μάξγουελ στην Φλόριντα, όπου τότε εξέτιε την ποινή της, για να την ανακρίνει επί μιάμιση ημέρα.

Λίγο καιρό μετά, μεταφέρθηκε σε νέα χαλαρότερη φυλακή στο Τέξας, γεγονός που προκάλεσε αποτροπιασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα πρακτικά αυτής της συνομιλίας που δόθηκαν στην δημοσιότητα τον Αύγουστο, η Γκισλέιν Μάξγουελ δηλώνει ότι δεν πιστεύει στο σενάριο της αυτοκτονίας του Τζέφρι Επστάιν τον Αύγουστο 2019 στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, χωρίς να είναι σε θέση να κάνει υποθέσεις για την ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον θάνατο του συνεργού και συντρόφου της.

Μερίδα των Αμερικανών και πρόσωπα της ριζοσπαστικής δεξιάς θεωρούν ότι ο χρηματιστής δολοφονήθηκε για να μην ενοχοποιήσει προσωπικότητες που είχαν επωφεληθεί από τις δραστηριότητές του.

Κατά την ίδια συνομιλία, η Γκισλέιν Μάξγουελ δηλώνει ότι ο Επστάιν δεν διατηρούσε «λίστα πελατών» και ότι «δεν έχει γνώση» για τυχόν εκβιασμούς σημαντικών προσωπικοτήτων.

Η ίδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει καλέσει χωριστά για το τέλος του μήνα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και την σύζυγό του Χίλαρι, πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για τις σχέσεις που διατηρούσε ο Μπιλ Κλίντον με τον Τζέφρι Επστιν.

Οι δύο ζήτησαν δημόσια ακρόαση λέγοντας ότι θέλουν να εμποδίσουν την εργαλειοποίηση των δηλώσεών τους από τους Ρεπουμπλικανούς.

protothema.gr