Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δήλωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμα να συνεργαστούν με τη βρετανική αστυνομία, εφόσον αυτό ζητηθεί, στο πλαίσιο ενδεχόμενης έρευνας για τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπας Άντριου με τον Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Ο βασιλιάς Κάρολος «ανησυχεί βαθύτατα» για τους ισχυρισμούς που εξακολουθούν να εμφανίζονται σχετικά με τη συμπεριφορά του μικρότερου αδελφού του, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων.

«Επαφίεται στον Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ να απαντήσει σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, όμως εάν μας προσεγγίσει η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση (σ.σ. το αστυνομικό τμήμα που καλύπτει την περιοχή του Γουίνδσορ), είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα σήμερα η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το 2010, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος για θέματα εμπορίου, ο Άντριου έδωσε στον Τζέφρι Επστάιν απόρρητες εκθέσεις, ενώ ο Αμερικάνος έστειλε μια γυναίκα στην κατοικία του τότε πρίγκιπα.

Ο αδελφός του βασιλιά χρησιμοποιεί το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ αφού ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, στα τέλη του περασμένου έτους, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις ου με τον Επστάιν.

