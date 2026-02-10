Την αντίθεσή του στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Reuters.

Η τοποθέτηση του Λευκού Οίκου έγινε στον απόηχο αποφάσεων της ισραηλινής κυβέρνησης που αφορούν την ενίσχυση του διοικητικού ελέγχου της Ιερουσαλήμ σε περιοχές παλαιστινιακού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διοικητικής επιρροής σε τμήματα της Δυτικής Όχθης, τα οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υποστηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία αποδίδεται σε αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που δεν κατονομάζεται.

«Η σταθερότητα στη Δυτική Όχθη είναι κλειδί για την ειρήνη»

Στην ίδια ανακοίνωση, ο αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι «μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιοχή», επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ουάσιγκτον υπέρ της αποκλιμάκωσης και της αποφυγής μονομερών ενεργειών.

Ωστόσο, η αμερικανική δήλωση δεν καταδικάζει ρητά τα μέτρα που ενέκρινε το Ισραήλ, τα οποία θεωρείται ότι παραβιάζουν τις Συμφωνίες του Όσλο, καθώς επεκτείνουν τις διοικητικές αρμοδιότητες της Ιερουσαλήμ σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Χωρίς αναφορά σε επαφές με την κυβέρνηση Νετανιάχου

Παράλληλα, στη δήλωση δεν διευκρινίζεται εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει επισήμως τις ανησυχίες τους προς την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με τις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας.

Ανάλογες, γενικόλογες εκκλήσεις για διατήρηση της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη έχει απευθύνει η Ουάσιγκτον και στο παρελθόν, σε απάντηση σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Ισραήλ για επέκταση οικισμών στην περιοχή, χωρίς να προχωρήσει σε ευθεία καταδίκη των συγκεκριμένων ενεργειών.

