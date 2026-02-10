Προβλήματα με τα Ολυμπιακά μετάλλιά τους αντιμετώπισαν αρκετοί νικητές των Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026, με αναφορές για φθορές και αποκολλήσεις κορδελών λίγο μετά τις απονομές.

Η Λιού αποκάλυψε ένα παρόμοιο πρόβλημα, σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό καλλιτεχνικό πατινάζ με τις ΗΠΑ. Στο βίντεο κρατάει το μετάλλιο και την κορδέλα σε διαφορετικά χέρια. «Το μετάλλιό μου δεν χρειάζεται την κορδέλα», γράφει στην ανάρτηση.

Ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε και η γερμανική ομάδα που κέρδισε το χάλκινο στο δίαθλο. Ένα βίντεο στο Instagram δείχνει το μετάλλιο να πέφτει από την κορδέλα ενός από τους αθλητές καθώς πανηγύριζαν στο ξενοδοχείο της ομάδας.

Έρευνα για τα μετάλλια από τους διοργανωτές

Ο Andrea Francisi, επικεφαλής για τη διεξαγωγή των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, δήλωσε ότι οι διοργανωτές διερευνούν το ζήτημα. «Είμαστε πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση», δήλωσε ο Francisi. «Εξετάζουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Θα δώσουμε τη μέγιστη προσοχή στα μετάλλια και προφανώς αυτό είναι κάτι που θέλουμε να είναι τέλειο κατά την παράδοση του μεταλλίου, επειδή αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές για τους αθλητές», συνέχισε.

Ένας εκπρόσωπος της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο BBC Sport ότι περιμένουν τους διοργανωτές να επιλύσουν το ζήτημα. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν οι αθλητές θα λάβουν μετάλλια αντικατάστασης.

Δεν είναι η πρώτη φορά…

Υπενθυμίζεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται η ποιότητα των μεταλλίων που απονέμονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Αμερικανός αθλητής του σκέιτμπορντ Nyjah Huston είχε γίνει όταν αποκάλυψε τη σοκαριστική κατάσταση του χάλκινου μεταλλίου που κέρδισε στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Το μετάλλιο φαίνεται σαν να πήγε στον πόλεμο»

Αρκετοί άλλοι αθλητές μοιράστηκαν στη συνέχεια εικόνες από τη ραγδαία φθορά των μεταλλίων τους, συμπεριλαμβανομένων των αστέρων της ομάδας των ΗΠΑ Nick Itkin και Ilona Maher, ενώ και δύο Γάλλοι Ολυμπιονίκες, o Clement Secchi και ο Yohann Ndoye-Brouard, παραπονέθηκαν δημοσίως με αναρτήσεις στα social media για την κατάσταση των χάλκινων μεταλλίων που κέρδισαν στη σκυταλοδρομία 4×100 μέτρων μεικτής.

Ο Γάλλος κολυμβητής Clement Secchi μοιράστηκε μια φωτογραφία του μεταλλίου του με τη λεζάντα «δέρμα κροκόδειλου»

Το σκουριασμένο μετάλλιο του Yohann Ndoye-Brouard

Η Βρετανίδα καταδύτρια Yasmin Harper αποκάλυψε επίσης ότι το μετάλλιό της παρουσίαζε σημάδια φθοράς μέσα σε μία εβδομάδα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την παρτενέρ της Scarlett Mew Jensen στις συγχρονισμένες καταδύσεις γυναικών στα 3 μέτρα με βατήρα.

«Υπάρχουν μερικά μικρά σημάδια αμαύρωσης», είχε δηλώσει η Harper, η οποία κέρδισε το πρώτο μετάλλιο της Βρετανίας στους Αγώνες.

Σύμφωνα με το BBC, από τον Φεβρουάριο του 2025 έχουν υποβληθεί συνολικά 220 αιτήματα για την αντικατάσταση μεταλλίων που απονεμήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 λόγω φθοράς, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι τυχόν κατεστραμμένα μετάλλια θα αντικατασταθούν.

