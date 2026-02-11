Καθηγήτρια Βιολογίας σε λύκειο θηλέων στις ΗΠΑ συνελήφθη και απολύθηκε, καθώς κατηγορείται ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με μαθήτριά της, με την οποία φέρεται να αντάλλαξε ερωτικά μηνύματα και αποκαλυπτικές φωτογραφίες. Οι αρχές της Λουιζιάνα προχώρησαν στη σύλληψή της, έπειτα από καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση.

Η 29χρονη Τέντι Πέιτζ συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη με την κατηγορία ότι ξεκίνησε ανάρμοστη σχέση με την μαθήτριά της τον περασμένο Αύγουστο, μετά την πρόσληψή της ως καθηγήτρια Βιολογίας στο λύκειο Academy of Sacred Heart στη Νέα Ορλέανη.

Η μαθήτρια περιέγραψε ότι «ένιωσε μια σπίθα» ανάμεσα στην ίδια και την εκπαιδευτικό με το που συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Update mugshot



Teddi Page, biology teacher at Academy of the Sacred Heart, a private all girls Catholic school, was arrested after having a sexual relationship with an 18yo student.



Louisiana prohibits such relationships due to the power imbalance between educators & students. https://t.co/oOpOkShxLa pic.twitter.com/HJiZFcDp8W — Orietta Rose 🇺🇲 (@0riettaRose) February 8, 2026

Οι «προσωπικές και στενές» συνομιλίες μεταξύ της μαθήτριας και της καθηγήτριας συνεχίστηκαν για τουλάχιστον δύο μήνες και, τον Νοέμβριο, η Πέιτζ φέρεται να φίλησε και να είχε σεξουαλική επαφή με την μαθήτρια στο διαμέρισμά της και στο αυτοκίνητο του θύματος.

Τότε ήταν που η μητέρα της μαθήτριας άρχισε να παρατηρεί ότι η κόρη της είχε γίνει ευέξαπτη και είχε αρχίσει να κλειδώνεται στο δωμάτιό της κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών για να κάνει βιντεοκλήσεις με κάποιο άγνωστο πρόσωπο

Όταν, δε, μπήκε στους λογαριασμούς που διατηρούσε στα social media η κόρη της, ανακάλυψε μηνύματα με την εκπαιδευτικό συμπεριλαμβανομένων άσεμνων εικόνων και των δύο.

Αφού η μητέρα παρουσίασε τα μηνύματα και τις φωτογραφίες στον διευθυντή του σχολείου, εκείνος απέλυσε την καθηγήτρια Βιολογίας ενώ μια ημέρα μετά η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψής της με την κατηγορία της σεξουαλικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

Η εγγύηση της Πέιτζ ορίστηκε στα 15.000 δολάρια κατά την πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο.

protothema.gr