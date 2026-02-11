Χωρίς δημόσιες δηλώσεις πριν ή μετά τη συνάντηση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η τρίωρη συνάντηση στον Λευκός Οίκος μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός ηγέτης, στην έβδομη κατ΄ιδίαν συνάντησή τους τους τελευταίους 13 μήνες, επικεντρώθηκαν στο ζήτημα του Ιράν και τις συνεχιζόμενες επαφές της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται υπέρ της συνέχισης των συνομιλιών με στόχο τη σύναψη συμφωνίας. «Την τελευταία φορά, το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην συνάψει συμφωνία και δέχτηκε χτύπημα — κάτι που δεν του βγήκε σε καλό».

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, και διάφορους εκπροσώπους του. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, η εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας συνεχίζεται.

Δεν επιτεύχθηκε τίποτα οριστικό, εκτός από το ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν αυτό είναι εφικτό, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι αυτό θα ήταν προτιμότερο. Εάν δεν είναι εφικτό, θα πρέπει απλώς να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Την τελευταία φορά, το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην συνάψει συμφωνία και δέχτηκε το χτύπημα του Midnight Hammer — κάτι που δεν του βγήκε σε καλό. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικό και υπεύθυνο. Επιπλέον, συζητήσαμε την εξαιρετική πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα. Υπάρχει πραγματικά ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

