Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά φέρεται να έκρυβε κοκαΐνη σε τούρτες, για να την περάσει λαθραία από τη Γερμανία στην Τσεχία.

Συγκεκριμένα, μια εκπρόσωπος του κέντρου καταπολέμησης διακίνησης ναρκωτικών της τσεχικής αστυνομίας δήλωσε σήμερα ότι περισσότερα από 30 κιλά ναρκωτικών είχαν μεταφερθεί λαθραία από το Βερολίνο στην Πράγα με αυτόν τον τρόπο.

«Τις διακοσμούσαν με σαντιγί»

«Διακοσμούσαν τις τούρτες με σαντιγί, έτσι ώστε να μη φαίνεται ούτε το περιεχόμενο ούτε η τομή που είχαν χρησιμοποιήσει για να αλλάξουν τη γέμιση», τόνισε.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

😱 Na zajímavý způsob, jak propašovat z Německa do Česka kokain za miliony korun, přišli členové jednoho mezinárodního gangu.



🎂 Drogu slisovanou do kilogramových cihel ukryli do dortů tak, aby vypadala jako součást korpusu. Následně je ozdobili šlehačkou, aby nebyl vidět obsah… pic.twitter.com/kkDbSDP96X February 11, 2026

Οι τούρτες γεμισμένες με ναρκωτικά συσκευάστηκαν σε κουτιά για γλυκά και μεταφέρθηκαν ξεχωριστά με πούλμαν από τη γερμανική πρωτεύουσα στην τσεχική πρωτεύουσα, είπε.

Κάθε τούρτα περιείχε ένα πακέτο κοκαΐνης βάρους περίπου 1 κιλού.

Η συμμορία είχε εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η προσιτή τιμή αγοράς για κοκαΐνη στην Τσεχία ήταν πολύ υψηλότερη από ό, τι στη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Πέντε άτομα υπό κράτηση

Επτά αλλοδαποί και ένας Τσέχος είναι μεταξύ των υπόπτων, και πέντε άτομα βρίσκονται υπό κράτηση. Αν καταδικαστούν, θα αντιμετωπίσουν ποινές κάθειρξης έως και 18 έτη, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η τσεχική αστυνομία, η οποία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τις υπηκοότητες των αλλοδαπών υπόπτων, κατηγορεί τη συμμορία ότι διακινούσε κοκαΐνη και άλλες ναρκωτικές ουσίες, όπως κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, έκσταση και LSD μέσω μιας υπηρεσίας chat στο διαδίκτυο.

Λέγεται ότι στρατολογούσαν νέους που είχαν οικονομική ανάγκη ως μεταφορείς. Κατά τη διάρκεια των εφόδων κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, περίπου 20.000 ευρώ (24.000 δολάρια) σε μετρητά, ένα αυτοκίνητο και πολλά ρολόγια πολυτελείας.

