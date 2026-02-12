Το όνομα της Άνγκελα Μέρκελ επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο στη Γερμανία πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή της από την ενεργό πολιτική.

Δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανή υποψηφιότητα της επί 16 συναπτά έτη καγκελαρίου για το αξίωμα της Ομοσπονδιακής Προέδρου της Γερμανίας το 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα «Bild», στους κόλπους της CDU κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι οι Πράσινοι ενδέχεται να προτείνουν τη Μέρκελ για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, σε μια κίνηση με σαφή πολιτικό συμβολισμό και στρατηγική στόχευση.

Στρατηγικός ελιγμός των Πρασίνων η πρόταση για Μέρκελ;

Η Μέρκελ παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής σε σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος, ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων εκτός της παραδοσιακής βάσης των Χριστιανοδημοκρατών. Ένα ενδεχόμενο «άνοιγμα» των Πρασίνων προς το πρόσωπό της θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση τον νυν καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η σχέση Μέρκελ–Μερτς χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια πολιτική αντιπαλότητα. Το 2002 η Μέρκελ είχε απομακρύνει τον τότε επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ οι διαφορετικές στρατηγικές τους για την πορεία της CDU οδήγησαν σε βαθύ ρήγμα. Παρά τις αντιρρήσεις της Μέρκελ, ο Μερτς κατάφερε τελικά να αναδειχθεί στην ηγεσία του κόμματος και αργότερα να εκλεγεί καγκελάριος.

Σε περίπτωση που οι Πράσινοι προτείνουν επισήμως τη Μέρκελ για την προεδρία, ο Μερτς θα βρεθεί σε δίλημμα: από τη μία δύσκολα θα μπορούσε να απορρίψει μια υποψηφιότητα από την ίδια του την παράταξη και από την άλλη, η εκλογή της στο ύπατο αξίωμα – έστω και με περιορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες – θα μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή της και να ασκήσει έμμεση πίεση στην κυβέρνησή του.

Οι εναλλακτικές της CDU και οι αντιδράσεις

Η εκλογή του Ομοσπονδιακού Προέδρου πραγματοποιείται από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, όπου σήμερα η μεγαλύτερη δύναμη είναι το μπλοκ CDU/CSU. Ωστόσο, για την εκλογή απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ, η ηγεσία της CDU εξετάζει κυρίως δύο γυναικείες υποψηφιότητες: την υπουργό Παιδείας Καρίν Πριν και την πρόεδρο της Μπούντεσταγκ, Γιούλια Κλέκνερ. Η πιθανή υποψηφιότητα της Κλέκνερ, λόγω της στενής της σχέσης με τον Μερτς, φαίνεται να προκαλεί επιφυλάξεις στους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μέρκελ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρύτερη διακομματική στήριξη.

Η προεδρική εκλογή πρέπει, βάσει του γερμανικού συνταγματικού πλαισίου, να διεξαχθεί το αργότερο έως τις 16 Φεβρουαρίου 2027. Ο νυν Πρόεδρος, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος, καθώς έχει ήδη συμπληρώσει δύο θητείες.

Το αν οι φήμες θα μετουσιωθούν σε επίσημη πολιτική πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτό. Προς το παρόν, όμως, το ενδεχόμενο επιστροφής της Άνγκελα Μέρκελ στο ανώτατο αξίωμα της Γερμανίας αρκεί για να ταράξει τα εσωκομματικά νερά στο Βερολίνο.

