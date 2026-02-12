Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας «Nils» σε περιοχές της Νότιας Γαλλίας με το Meteo France να την χαρακτηρίζει ως φαινόμενο «σπάνιας έντασης». Όπως μεταδίδει το BFM TV, ένας οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στην περιοχή Λαντς όταν κλαδί δένδρου έπεσε επάνω στο φορτηγό του εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Tempête Nils à Agen : des arbres sur les routes, des toits arrachés… les spectaculaires images de la nuit https://t.co/wEvpWmSVsn February 12, 2026

Οι ριπές ανέμου ξεπερνούν τα 160 χλμ./ώρα

Η Météo-France κατέγραψε κατά τη διάρκεια της νύχτας ριπές ανέμου 162 χλμ./ώρα στην Μπισκαρόσε, 145 χλμ./ώρα στο Πω, 136 χλμ./ώρα στο Μον-ντε-Μαρσάν, 125 χλμ./ώρα στην Τουλούζη, 124 χλμ./ώρα στο Μπορντό και 120 χλμ./ώρα στο Ος.

Τα διαμερίσματα Λαντ, Ατλαντικά Πυρηναία, Γκερς, Οτ Γκαρόν, Αριέγε, Ανατολικά Πυρηναία, Ταρν, Ανδόρρα και Ερώ βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρούς ανέμους, ενώ τέσσερις νομοί: Σαβουά, η Οντ, η Ζιρόντ και το Λοτ-ε-Γκαρόν, τέθηκαν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό.

🚨🌧️ Alerte rouge aux crues dans l'Aude : la puissante tempête Nils et ses vents violents à plus de 140 km/h arrivent en France. #JT20h pic.twitter.com/Tu8nUAgZj4 — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) February 11, 2026

Η εταιρεία Enedis ανακοίνωσε ότι 850.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί εξαιτίας της κακοκαιρίας. 485.000 κατοικίες βρίσκονται στη Νέα Ακουιτανία, ενώ άλλες 318.000 βρίσκονται στην Οξιτανία, τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις διακοπές ρεύματος και την κακοκαιρία.

Στη Λανγκόν, στη Σενόν κοντά στο Μπορντό και στο Σεν-Ζαν-ντ’Ιγιάκ, εικόνες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν αρκετούς δρόμους αποκλεισμένους από δέντρα, τα οποία μερικές φορές ξεριζώνονται από τη δύναμη του ανέμου.

Η υπηρεσία Vigicrues προειδοποίησε για «πιθανώς πολύ σημαντικές πλημμύρες» στον ποταμό Γαρούνα.

🌀 La tempête Nils a fait tomber les arbres par milliers au sud-ouest cette nuit, ici à Lasgraisses dans le Tarn. On a mesuré 162 km/h à Biscarrosse, 145 km/h à Pau, 136 km/h à Mont-de-Marsan et 132 km/h à Toulouse ! 💨 (© William Vergnes) pic.twitter.com/LqnE5necuu — Météo Express (@MeteoExpress) February 12, 2026

Πρωτοφανής η κατάσταση στης Άλπεις

Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος χιονοστιβάδων στις Άλπεις είναι υψηλός. Σύμφωνα με το Météo France, έχουν πέσει μεταξύ 20 και 50 εκατοστών χιονιού σε οροσειρές με υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων και «υπάρχουν φόβοι για μεγάλες χιονοστιβάδες» λόγω του «ιδιαίτερα ασταθούς» χιονοστρώματος. Αρκετά χιονοδρομικά κέντρα έχουν κλείσει και οι σκιέρ καλούνται να παραμείνουν σε σηματοδοτημένα μονοπάτια.

«Η τελευταία φορά που επιβλήθηκε επίπεδο συναγερμού 5 ήταν πριν από 17 χρόνια και ήταν μόνο για μία ημέρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο στο οποίο έχουμε πραγματικά συνηθίσει» δήλωσε ο Φαμπρίς Μπουτέ, γενικός διευθυντής του ομίλου Sata.

