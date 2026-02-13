Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο Καναδάς από την αιματηρή επίθεση της 18χρονης τρανς Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, η οποία άφησε πίσω της οχτώ νεκρούς, ανάμεσά τους και έξι παιδιά.

Αρχικά η 18χρονη σκότωσε σε σπίτι τη μητέρα της, την 39χρονη Τζένιφερ Στρανγκ και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της, Έμετ.

Στη συνέχεια πήγε στο σχολείο Tumbler Ridge Secondary, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά, όπου πυροβόλησε και σκότωσε έξι ακόμη άτομα προτού αυτοκτονήσει με το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει

Η μητέρα και ο 11χρονος ετεροθαλής αδελφός

Δικαστικά έγγραφα από το 2015 δείχνουν ότι η Τζένιφερ Στρανγκ και τα παιδιά της είχαν περάσει χρόνια ταξιδεύοντας στον Καναδά, με έναν δικαστή να αναφέρει ότι η οικογένεια ζούσε «μια σχεδόν νομαδική ζωή», μετακινούμενη μεταξύ «Νιουφάουντλαντ, Γκραντ Κας και Πάουελ Ρίβερ, Βρετανική Κολομβία» για πέντε χρόνια.

Στη συνέχεια, της επιβλήθηκε να επιστρέψει με τα παιδιά στη Βρετανική Κολομβία.



Η 12χρονη Κάιλι

Όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Καναδική Αστυνομία (RCMP) ανάμεσα στα θύματα είναι η 12χρονη Κάιλι Σμιθ.

«Η Κάιλι ήταν το φως της οικογένειάς μας. Αγαπούσε την οικογένειά της, τους φίλους της και το σχολείο. Ήταν ταλαντούχα καλλιτέχνης και ονειρευόταν να πάει σε σχολή καλών τεχνών στη μεγάλη πόλη του Τορόντο» ανέφερε σε δήλωση η οικογένεια της άτυχης 12χρονης.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκό κορίτσι, η οικογένειά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς εσένα» κατέληξε η ανακοίνωση της οικογένεια της Κάιλι

Ο Αμπέλ

Όπως αναφέρει το BBC, ο 12χρονος Αμπέλ Μουάνσα θα μείνει στη μνήμη όλων για το όμορφο χαμόγελό του και την αγάπη του για τις επιστήμες.

Ήταν επίσης ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό στο γήπεδο και ήταν πάντα έτοιμος να βοηθήσει τους συμπαίκτες του, όπως δήλωσε ο προπονητής του.

«Αν είχα τη δύναμη να δίνω ζωή, θα σε είχα φέρει πίσω στη ζωή μαζί με τους άλλους που σκοτώθηκαν μαζί σου, αλλά γιε μου, η δύναμή μου είναι περιορισμένη, και το να βλέπεις το παιδί σου να δολοφονείται σε αυτή την ηλικία είναι σπαρακτικό» είπε ο πατέρας του που είναι πάστορας.

Η Ζόε



Στην επίθεση στο γυμνάσιο σκοτώθηκε και η επίσης 12χρονη Ζόε Μπενουά με την οικογένειά της να τονίζει το «πόσο ανθεκτική, ζωντανή, έξυπνη, στοργική» ήταν. «Ήταν το πιο δυνατό κοριτσάκι που θα μπορούσατε να συναντήσετε. Έφερνε τόσο γέλιο και χαμόγελα με την παρουσία της. Της άρεσε να περνάει χρόνο με την οικογένειά της, όπου μπορούσε να δείξει την αγάπη της. Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια, αλλά θα τη θυμόμαστε για πάντα με αγάπη και θα την κρατήσουμε για πάντα στις καρδιές μας».

«Θα την αγαπάμε για πάντα και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Μας λείπεις, όμορφη κοπέλα, Ζόε, σε αγαπάμε τόσο πολύ», κατέληξε η συγκινητική δήλωση της οικογένειας της 12χρονης.

Η Τικάρια και ο Εζεκιέλ



Άλλα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους και αναγνωίρστηκαν ήταν η 12χρονη Τικάρια Λάμπερτ και ο 13χρνος Εζεκιέλ Σκόφιλντ, μαθτές και οι δύο στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge.

Η καθηγήτρια

Στα θύματα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ήταν και η 39χρονη εκπαιδευτικός Σάντα Αβιγκουάνα-Ντουράντ

Συνάδελφοί της την αποχαιρέτησαν γράφοντας: «Θρηνούμε την βαθιά απώλεια ενός από τα μέλη του συνδικάτου μας, η ζωή του οποίου χάθηκε σε αυτό το τρομερό συμβάν. Η Σάνα ήταν μέλος της BCGEU και εργαζόταν στο Tumbler Ridge Secondary School. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους και όλους όσους άγγιξε η ζωή της».

