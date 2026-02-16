Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην ανατολική Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών το βράδυ της Κυριακής.

Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η χρήση πυροτεχνικού υλικού είναι αυστηρά ελεγχόμενη, κάτοικοι εκτοξεύουν συχνά πολλά πυροτεχνήματα σε σημαντικές εκδηλώσεις ή γιορτές, όπως το σεληνιακό νέο έτος, που εορτάζεται αύριο Τρίτη στην Κίνα.

Ο «κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από κάποιον ή κάποιους προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού περί τις 14:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Κύπρου) χθες Κυριακή, εξήγησαν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαιτίας της έκρηξης σβήστηκε πλήρως περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια και στελέχη της εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η Κίνα εισέρχεται στην πιο εντατική περίοδο όσον αφορά τα πυροτεχνήματα, των διακοπών για το σεληνιακό νέο έτος.

Το υπουργείο ανέφερε πως έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όλες τις κατασκευάστριες πυροτεχνημάτων στη χώρα, απαιτώντας «πλήρη επιθεώρηση» για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στη χώρα, εξαιτίας της ενίοτε υπερβολικά χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Το 2025, έκρηξη σε βιοτεχνία πυροτεχνημάτων στη Χουνάν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 26. Το 2023, πυροτεχνήματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σε σπίτια στην Τιαντζίν (βορειοανατολικά).

