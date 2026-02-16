Εντολή στον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, στον υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ και στον επικεφαλής της Ukrenergo Βιτάλι Ζαϊτσένκο να προετοιμάσουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών για προετοιμασία μαζικού ρωσικού πλήγματος, έδωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε στις σχετικές δηλώσεις μέσω ανάρτησής του στο Facebook, μετά την ολοκλήρωση τηλεδιάσκεψης για την κατάσταση στις περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έλαβε αναφορά για τις συνέπειες της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων. Όπως σημείωσε, η ουκρανική αεράμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά.

I held a coordination call on the situation across the regions of our country. There was a report on the consequences of last night’s strike – the Russians launched missiles against our energy facilities. Our air defense systems responded. Even on the eve of the trilateral… pic.twitter.com/5TPrrntk2n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026

Όπως τόνισε, «κάθε ρωσικός πύραυλος είναι η απάντηση του επιτιθέμενου στις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου. Γι’ αυτό επιμένουμε: μόνο με επαρκή πίεση προς τη Ρωσία και με σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μπορούμε πραγματικά να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας στηρίζουν».

Ο αρχηγός του κράτους έδωσε εντολή στους αρμόδιους αξιωματούχους να προετοιμάσουν εντός της ημέρας τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα προστασίας, με βάση τις πληροφορίες περί επικείμενης μαζικής επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε ξεχωριστά η κατάσταση στο Χάρκοβο και την περιφέρειά του, στη Ζαπορίζια, στην Πολτάβα και την περιφέρειά της, στην περιφέρεια Σούμι, στο Κροπιβνίτσκι και την περιφέρεια Κιροβοχράντ, καθώς και στο Κίεβο και την περιφέρειά του, αλλά και στο Τερνόπιλ.

Ο Ζελένσκι ανέθεσε στην κυβέρνηση να επεκτείνει την παροχή βοήθειας προς το Χάρκοβο στο πλαίσιο του προγράμματος «heat package», επισημαίνοντας ότι συνολικά το πρόγραμμα θα φθάσει σε επίπεδο περίπου 90.000 πακέτων στήριξης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, παρουσιάστηκε ξεχωριστή ενημέρωση από τον υπουργό Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ σχετικά με την προετοιμασία συναντήσεων στο πλαίσιο ενός ενεργειακού «Ramstein» που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία. Στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν χώρες της G7, εταίροι από τη Βόρεια Ευρώπη και τις Βαλτικές χώρες, καθώς και υπουργοί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένα πράγματα που χρειαζόμαστε και σε τέτοια πακέτα ενεργειακής στήριξης θα επικεντρωθεί ο υπουργός», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου, είχε συνομιλίες με ορισμένους εταίρους για το ενεργειακό ζήτημα και υπογράμμισε πως τις επόμενες ημέρες πρέπει να υλοποιηθούν οι συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί.

«Εργαζόμαστε επίσης για την επιτάχυνση της προμήθειας πυραύλων για την αεράμυνα – αυτή παραμένει αμετάβλητη προτεραιότητα. Καθήκον όλων των αρμόδιων θεσμών του κράτους μας είναι να επιταχύνουν τη συνεργασία με τους εταίρους μας στον τομέα της αεράμυνας», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

protothema.gr