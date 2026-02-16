Τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιχειρούν να αυξήσουν την πίεσή τους προς την ιρανική κυβέρνηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Μετά τις αναφορές ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφθασε στην περιοχή του Κόλπου στις 26 Ιανουαρίου, το BBC κατάφερε να το εντοπίσει σε πρόσφατες δορυφορικές εικόνες. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο δεν ήταν ορατό σε προηγούμενες εικόνες που είχαν εξεταστεί, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόσφατη άφιξή του.

Reports indicate that China continues supplying Iran with satellite imagery to monitor U.S. military activity in the Middle East. In this instance, the position of the USS Abraham Lincoln, located south of Oman in the Arabian Sea, was identified. pic.twitter.com/k6eCJw4PTV February 16, 2026

Αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 — οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως για τον εντοπισμό πλοίων — οι αναλυτές εντόπισαν το USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 150 μίλια (240 χιλιόμετρα) ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

The Abraham Lincoln Carrier Strike Group, accompanied by two military supply ships, and two U.S. Coast Guard cutters, sailed together in the Arabian Sea today as aircraft from Carrier Air Wing 9 flew overhead. Peace through Strength! ⚓️ pic.twitter.com/xkiCk8qymB — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2026

Η παρουσία του αεροπλανοφόρου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής κινητοποίησης των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το Ιράν κι ενώ αύριο έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις αντιπροσωπειών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη.

BREAKING 🇺🇸: The USS Abraham Lincoln aircraft carrier has conducted “mass casualty” drills to prepare its crew for heavy enemy contact, according to reports. The exercises, led by the United States Navy, aim to ensure combat readiness during high intensity operations. pic.twitter.com/vpSX8v7gmk February 16, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, πρόκειται να αναπτυχθεί ώστε να ενισχύσει το USS Abraham Lincoln και τα υπόλοιπα στρατιωτικά μέσα που έχουν ήδη μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή.

protothema.gr