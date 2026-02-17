Ο Μαρκ Επστάιν, αδελφός του Τζέφρι Επστάιν, εξαπέλυσε κατηγορίες σε βάρος του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές αρχές συγκάλυψαν τη δολοφονία του αδελφού του.

Ο Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και αντιμετώπιζε νέες βαριές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019. Ο επίσημος ιατροδικαστικός προσδιορισμός του θανάτου έκανε λόγο για αυτοκτονία, εκτίμηση που αμφισβητείται διαχρονικά από την οικογένειά του.

«Σε αυτό το στάδιο, γνωρίζω ότι δολοφονήθηκε» δήλωσε τη Δευτέρα (16/2) στο BFMTV, στρέφοντας τα βέλη του κατά της αμερικανικής κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο κελί του. Ο Μαρκ Επστάιν είχε μεταβεί τότε στη φυλακή για την αναγνώριση της σορού, συνοδευόμενος από δύο ιατροδικαστές.

Όπως υποστήριξε, «βγήκαν από την αυτοψία και είπαν ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε αυτοκτονία, γιατί τα ευρήματα έμοιαζαν περισσότερο με ανθρωποκτονία. Στο αρχικό πιστοποιητικό θανάτου, στο πεδίο “αιτία θανάτου”, αναγραφόταν “σε αναμονή περαιτέρω εξετάσεων”».

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής απέδωσαν τον θάνατο σε αυτοκτονία εντός του κελιού του. Ο αδερφός του επιμένει ότι ο Τζέφρι Επστάιν «γνώριζε πάρα πολλά».

Αναφερόμενος στην προεκλογική αναμέτρηση του 2016 μεταξύ της Χίλαρι Κλίντον και του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Επστάιν ισχυρίστηκε ότι ο αδερφός του είχε δηλώσει: «Αν έλεγα όσα γνωρίζω για τους δύο υποψηφίους, οι εκλογές θα έπρεπε να ακυρωθούν». «Κατηγορώ το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συγκάλυψε τη δολοφονία του Τζέφρι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τις αμφιβολίες για τα αίτια θανάτου έχει διατυπώσει και ο δρ Μάικλ Μπάντεν, ένας από τους ιατροδικαστές που ήταν παρόντες κατά την αυτοψία ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας, χωρίς να τη διενεργήσει ο ίδιος. Σε συνέντευξή του στην Telegraph στις 13 Φεβρουαρίου, σημείωσε ότι ο θάνατος του Τζέφρι Επστάιν θα πρέπει να επανεξεταστεί. «Πιστεύω ότι ο θάνατός του προκλήθηκε πιθανότατα από πίεση με στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό. (…) Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα, δικαιολογείται περαιτέρω έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου» ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν» από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Μαρκ Επστάιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Θεωρώ ότι ένα μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί αντιπερισπασμό, ώστε να μη στρέφεται η προσοχή στο γεγονός ότι δολοφονήθηκε» δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του αδελφού του, η οποία – όπως είπε – καταλήγει σε συμπέρασμα περί ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε δηλώσει στις 11 Φεβρουαρίου ότι όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν έχουν δημοσιοποιηθεί. Όπως ανέφερε, «περισσότερες από 3.000.000 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων 380.000 εικόνων, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα πάντα έχουν δημοσιευθεί».

protothema.gr