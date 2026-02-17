Το μήνυμα ότι ο ουκρανικός λαός θα απέρριπτε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει τη μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς και παράδοσή του στη Ρωσία, έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τριμερής συνάντηση με την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.

Στο νέο γύρο διαπραγματεύσεων «αγκάθι» παραμένει ο έλεγχος του Ντονμπάς, περίπου το 10% του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ουκρανικά χέρια.

Στη συνέντευξή του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν ότι η Ρωσία θέλει πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο και ότι θα πρέπει να συντονιστεί με τη δική του διαπραγματευτική ομάδα πριν από τις συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι, όμως, ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ πιο απαισιόδοξος. Συμβούλεψε επίσης τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να μην προσπαθήσουν να τον αναγκάσουν να «πουλήσει» ένα όραμα ειρήνης που ο δικός του λαός θα έβλεπε ως μια «ανεπιτυχή υπόθεση».

Τόνισε πως «δεν ήταν δίκαιο» που ο πρόεδρος Τραμπ συνέχισε να καλεί δημόσια την Ουκρανία, όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι, ενώ μπορεί να είναι ευκολότερο για τον Τραμπ να πιέσει την Ουκρανία, ο τρόπος για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη δεν είναι «να δοθεί η νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο Ζελένσκι έχει την ευθύνη να κάνει παραχωρήσεις. «Ελπίζω να είναι απλώς η τακτική του και όχι η απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Axios.

Σε κάθε περίπτωση, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του προσπάθειες και είπε ότι οι συνομιλίες του με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ δεν περιλαμβάνουν το είδος της πίεσης που ασκεί ο Τραμπ δημόσια. «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν είναι άτομο» που υποκύπτει εύκολα υπό πίεση.

«Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στον ουκρανικό λαό»

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον και το Κίεβο έχουν συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στον ουκρανικό λαό.

«Εάν αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την απλή αποχώρηση της ουκρανικής πλευράς από το Ντονμπάς, θυσιάζοντας την κυριαρχία των ανθρώπων που ζουν εκεί» πιστεύει ότι θα καταψηφιστεί.

«Συναισθηματικά, οι άνθρωποι δεν θα το συγχωρήσουν ποτέ αυτό. Ποτέ. Δεν θα συγχωρήσουν… εμένα, δεν θα συγχωρήσουν τις ΗΠΑ» είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί» τους ζητείται να παραχωρήσουν κομμάτι αυτής της γης.

«Αυτό είναι μέρος της χώρας μας, όλοι αυτοί οι πολίτες, η σημαία, η γη» είπε ο Ζελένσκι.

Τι θα αποδεχόταν οι Ουκρανοί

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η συμφωνία απλώς «παγώσει» τις τρέχουσες γραμμές μάχης στο Ντονμπάς, όπως και σε δύο άλλες περιοχές που κατέχει η Ρωσία εδάφη, ο Ζελένσκι πιστεύει ότι ο ουκρανικός λαός θα το αποδεχτεί.

«Νομίζω ότι αν συμπεριλάβουμε στο έγγραφο… ότι θα παραμείνουμε εκεί που είμαστε στη γραμμή μάχης, νομίζω ότι ο κόσμος θα το υποστηρίξει αυτό σε δημοψήφισμα. Αυτή είναι η γνώμη μου» ανέφερε.

Η αντιμετώπιση της διαμάχης με τρόπο που να μπορούν να αποδεχτούν και οι δύο πλευρές είναι το κύριο μέλημα των Γουίτκοφ και Κούσνερ στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας.

Την Τετάρτη συνεχίζονται οι συνομιλίες

Προς ώρας, οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών στην Γενεύη ολοκληρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Aντιπροσωπείες των ΗΠΑ, στο κέντρο, στην Ουκρανία, δεξιά και στη Ρωσία στο νέο γύρο τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη της Ελβετίας, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026. Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη, και θα συνεχίζουν την Τετάρτη (18/2).

«Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή χαρακτηρίζοντας «πολύ τεταμένη» την ατμόσφαιρα.

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη. Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες, επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα.

Αγωνία για την «αλλαγή φρουράς» στη ρωσική αντιπροσωπία

Την ίδια ώρα, αναβρασμό φαίνεται ότι έχει προκαλέσει στο Κίεβο η αλλαγή «φρουράς» στην ρωσική αντιπροσωπεία, μετά την ανάδειξη του συμβούλου του Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι ως νέου επικεφαλής της ρωσικής πλευράς.

Δεδομένης της αλλαγής στην ηγεσία, ο Ζελένσκι ανησυχεί ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα προσπαθήσει να μετατρέψει τις συνομιλίες σε μια απλή συνάντηση ή να επιστρέψει στο σημείο μηδέν για να κερδίσει περισσότερο χρόνο για τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

Σημείωσε επίσης ότι, όπως και ο Πούτιν, ο Μεντίνσκι «φιλοσοφεί τις ιστορικές ρίζες» του πολέμου. «Δεν έχουμε χρόνο για όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε και να τερματίσουμε τον πόλεμο» είπε ο Ζελένσκι.

Ενώ ο πολιτικός διάλογος προχωρά με αργούς ρυθμούς, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι στρατιωτικές συνομιλίες με τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι ήταν πιο παραγωγικές.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό σε έναν μηχανισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την εγγύηση της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε περίπτωση που επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Axios. Το Κίεβο, όμως, επιθυμεί τη συμμετοχή και ευρωπαϊκών χωρών σε αυτή τη δύναμη ασφαλείας, κάτι στο οποίο οι Ρώσοι είναι αντίθετοι.

Αναφερόμενος στα εσωτερικά της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά είναι πιθανό να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές παράλληλα με ένα δημοψήφισμα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι μόλις τελείωνε ο πόλεμος, θα αποσυρόταν από την πολιτική. Ωστόσο, στην παρούσα συνέντευξη οι εκλογές μπορεί να χρειαστεί να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια μιας εύθραυστης εκεχειρίας και ότι μπορεί να είναι υποψήφιος σε ένα τέτοιο σενάριο. «Θα εξαρτηθεί από τον λαό. Θα δούμε τι θέλει» δήλωσε.

Σημείωσε επίσης ότι, προς το παρόν, η Ρωσία έχει συμφωνήσει μόνο σε μια μονοήμερη εκεχειρία για την Ουκρανία, ώστε να οργανώσει και να διεξάγει εθνική ψηφοφορία, αντί για τις 60 ημέρες που ο Ζελένσκι θεωρεί απαραίτητες. Θεώρησε τη ρωσική θέση παράλογη και πιθανή ένδειξη ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη για πραγματική ειρήνη.

