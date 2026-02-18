«Δεν θέλω η Γερμανία καν να εξετάσει το ενδεχόμενο ανεξάρτητου πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος σε podcast.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από τη Γερμανία, αλλά προτίθεται να διαθέσει μαχητικά αεροσκάφη για χρήση από τη Γαλλία και τη Βρετανία στην πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών βομβών.

«Δεν θέλω η Γερμανία καν να εξετάσει το ενδεχόμενο ανεξάρτητου πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος στο podcast «Machtwechsel». Πρόσθεσε πάντως ότι μπορεί να φανταστεί την παροχή αεροσκαφών της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας για την πιθανή ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών πυρηνικών βομβών. Μαχητικά αεροσκάφη Tornado βρίσκονται ήδη σταθμευμένα στην αεροπορική βάση Μπούχελ, στην περιοχή Έιφελ της Γερμανίας για την ανάπτυξη αμερικανικών πυρηνικών όπλων. «Θεωρητικά, θα ήταν δυνατό να επεκταθεί αυτό και στα βρετανικά και γαλλικά πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στις υφιστάμενες συνθήκες με τις οποίες το Βερολίνο δεσμεύτηκε να απέχει από την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Πρόκειται για τη Συμφωνία 2+4 για την επανένωση της Γερμανίας,το 1990 και τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων του 1970.

Κοινή ευρωπαϊκή αποτροπή

Ο Μερτς, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, είχε αποκαλύψει ότι διεξήγαγε συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική αποτροπής.



Ο Μακρόν είχε ήδη προτείνει σχέδιο κοινής ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής στη Γερμανία και σε άλλους εταίρους το 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, δεν συνάντησε κανένα ενδιαφέρον από την τότε Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, ούτε από τον διάδοχό της Όλαφ Σολτς, πριν ο Μερτς αποδεχτεί τώρα την προσφορά.

Η πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ βασίζεται επί του παρόντος κυρίως στα αμερικανικά πυρηνικά όπλα, καθώς περίπου 100 βρίσκονται αποθηκευμένα στην Ευρώπη, μερικά από αυτά στην αεροπορική βάση Μπίχελ της Γερμανίας.

