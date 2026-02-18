Τουρίστες και κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από ορεινές περιοχές στις ιταλικές και ελβετικές Άλπεις, καθώς οι αρχές προχωρούν σε εκκενώσεις και κλείσιμο δρόμων εξαιτίας της υπερβολικής χιονόπτωσης και του αυξημένου κινδύνου για χιονοστιβάδες.

Οι έντονες χιονοπτώσεις έχουν επιδεινώσει ραγδαία τις συνθήκες ασφάλειας, με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις στους επισκέπτες να εγκαταλείψουν άμεσα τις επικίνδυνες ζώνες, καθώς ο κίνδυνος καθίσταται ολοένα και πιο ορατός.

BREAKING: Third British skier has been killed in avalanches in French Alps in the space of a weekhttps://t.co/C3KA21pAuU February 18, 2026

Χιονιάς σε Πιεμόντε και Gran Vallone

Στη βόρεια Ιταλία, στην περιφέρεια του Πιεμόντε, καταγράφηκαν ποσότητες φρέσκου χιονιού που σε ορισμένα σημεία έφτασαν έως και τα 40 εκατοστά, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της Rochemolles, μιας μικρής πόλης που βασίζεται στον τουρισμό, διατάσσοντας περίπου 40 κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν. Ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία, ενώ άλλοι επέλεξαν να κατευθυνθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Le village du Tour au dessus de Chamonix.

1m60 de neige en quelques jours, possiblement 3m d’ici jeudi soir ! pic.twitter.com/vI3aLy5LmG — EmmanuelleRota (@EmmanuelleRota) February 17, 2026

Ο μετεωρολόγος Αντρέα Βουόλο από το Meteo Piemonte προειδοποίησε για την αυξημένη επικινδυνότητα στην κοιλάδα Gran Vallone, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες παραπέμπουν στη σοβαρή χιονοστιβάδα του 2018, η οποία είχε αποκλείσει ολόκληρο οδικό άξονα. Η γεωμορφολογία της περιοχής, με μεγάλο υψόμετρο και στενά περάσματα, την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη.

Εκκενώσεις και στην Ελβετία

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ελβετία, όπου περίπου 50 άτομα στον δήμο Orsières απομακρύνθηκαν προληπτικά λόγω αυξημένου κινδύνου. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας, εκδίδοντας συνεχείς προειδοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Στον σταθμό Gran Vaudala στο Ceresole Reale της Ιταλίας, σε υψόμετρο 3.272 μέτρων, καταγράφηκαν ριπές που έφτασαν τα 189 χιλιόμετρα την ώρα, εντείνοντας τον κίνδυνο.

Η περιφερειακή περιβαλλοντική υπηρεσία ARPA Piemonte προειδοποίησε ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

.@SavoieHelico uses the #H125 for vital avalanche control in the Alps 🏔️.

By triggering controlled releases, they mitigate risks after heavy snow to keep roads & slopes safe. The H125's agility is key for these demanding mountain missions. pic.twitter.com/mWmTpmJZ6C — Airbus Helicopters (@AirbusHeli) February 18, 2026

Νεκροί σκιέρ και κόκκινες προειδοποιήσεις

Η σοβαρότητα της κατάστασης επιτείνεται από τα πρόσφατα θανατηφόρα περιστατικά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους κοντά στα σύνορα Ιταλίας με Γαλλία και Ελβετία, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα εκτός πίστας στο Couloir Vesses του Courmayeur.

Παράλληλα, στις Γαλλικές Άλπεις, τρεις σκιέρ σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδα στο Val-d’Isère, ενώ εκδόθηκαν κόκκινες προειδοποιήσεις για ολόκληρη την περιοχή.

Τα περιστατικά ακολουθούν ένα ιδιαίτερα βαρύ ξεκίνημα του Φεβρουαρίου στα ιταλικά βουνά, όπου μέσα σε μία εβδομάδα 13 σκιέρ, ορειβάτες και πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους, οι 10 εξ αυτών σε χιονοστιβάδες λόγω εξαιρετικά ασταθούς στρώματος χιονιού. Οι αρχές και οι υπηρεσίες διάσωσης καλούν σε αυξημένη προσοχή, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

