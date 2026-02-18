Στα… σχοινιά είναι για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καθώς η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι «κουκούλωσε» μια φερόμενη υπόθεση βιασμού με δράστη τον υπαρχηγό της εθνικής Αστυνομίας, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Πληροφορηθήκαμε τα γεγονότα χθες, απάντησε νωρίτερα ο Σάντσεθ αντικρούοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Η υπόθεση αυτή ήρθε στο φως σε μια περίοδο που πολλά μέλη του περιβάλλοντος –επαγγελματικού ή φιλικού– του σοσιαλιστή πρωθυπουργού έχουν τεθεί υπό δικαστική έρευνα, κυρίως για διαφθορά. Επίσης, πολλά μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) αντιμετώπισαν στα τέλη του περασμένου έτους κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

🌍 NOTICIAS Levante | El jefe de la Policía acusado de agresión sexual estuvo destinado más de un año en la Comisaría de Alicante



📺+Info #LevanteEnDirecte @CesarMolins @PenelopeMaestrohttps://t.co/zIXc9Fnh5X — Levante TV (@Levante_TV) February 18, 2026

Την βίασε στο υπηρεσιακό της κατάλυμα

Το νέο σκάνδαλο ξέσπασε μετά τις κατηγορίες για βιασμό που διατύπωσε μια αστυνομικός σε βάρος του Χοσέ Άνχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, 66 ετών, μέχρι χθες υποδιοικητής της εθνικής αστυνομίας, ο οποίο είχε διοριστεί σε αυτήν τη θέση το 2018 από τη σημερινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος, όπως την κατέγραψε ο δικηγόρος της, Χόρχε Πιεντραφίτα, έπειτα από ένα δείπνο σε εστιατόριο, τον Απρίλιο του 2025, ο υψηλόβαθμος αστυνομικός την διέταξε να τον οδηγήσει στο υπηρεσιακό κατάλυμά της, όπου στη συνέχεια τη βίασε.

Η μήνυση που κατέθεσε η γυναίκα αφορά τα αδικήματα του βιασμού, του καταναγκασμού και της άσκησης ψυχολογικής βίας, διευκρίνισε ο δικηγόρος.

Προασπίστηκε τον υπουργό Δικαιοσύνης

Από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Πέδρο Σάντσεθ προασπίστηκε τη «σθεναρή» αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών, του Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του Χοσέ Άνχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση.

«Οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές», συνέχισε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους και ζήτησε να ριχθεί άπλετο φως στα γεγονότα που κατήγγειλε το θύμα.

Νωρίτερα, ο Γκράντε-Μαρλάσκα, υπουργός Εσωτερικών από το 2018 και προβεβλημένο στέλεχος της αριστερής κυβέρνησης της Ισπανίας, διαβεβαίωσε ότι «δεν ήξερε τίποτα», μέχρι που αποκαλύφθηκε χθες η υπόθεση. «Αν γνωρίζαμε το παραμικρό για μια υπόθεση τέτοιας σοβαρότητας, καταλαβαίνεται καλά ότι θα του είχαμε ζητήσει να παραιτηθεί νωρίτερα», επέμεινε.

«Ένας φερόμενος βιαστής ήταν επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας»

Τα επιχειρήματά του ωστόσο δεν έπεισαν το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της δεξιάς αντιπολίτευσης, που ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του υπουργού.

«Το κυριότερο επιχείρημα της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ένας φερόμενος βιαστής ήταν επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, είναι ότι το έμαθαν μόλις χθες», ειρωνεύτηκε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο επικεφαλής του PP. «Πιστεύει πραγματικά ότι θα δεχόμασταν πως ένας υπουργός Εσωτερικών δεν έχει ιδέα για όσα πράττει η ιεραρχία της αστυνομίας και αν αποκρύπτει αδικήματα;» διερωτήθηκε.

Στη Βουλή, ο βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Vox Ιγκνάθιο Χιλ Λάθαρο, κατηγόρησε τον υπουργό ότι δεν είχε την «ευπρέπεια» να παραιτηθεί με αφορμή αυτήν την «αποκρουστική» υπόθεση που αφορά «τον άνθρωπο της εμπιστοσύνης του, τον προστατευόμενό του, που ο ίδιος διόρισε» σε αυτήν τη θέση.

Προτεραιότητα η καταπολέμηση των ανισοτήτων

Ο Γκράντε-Μαρλάσκα είπε ότι θα παραιτηθεί μόνο «εάν το ίδιο το θύμα δηλώσει ότι δεν αισθάνεται προστατευμένη».

Η υπόθεση αυτή πλήττει ευθέως τον Σάντσεθ, ο οποίος ανήγαγε σε απόλυτη προτεραιότητα της πολιτικής του την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη βία σε βάρος των γυναικών, ιδίως στους χώρους εργασίας, ένα «δομικό πρόβλημα», όπως το χαρακτήρισε σήμερα.

Στα τέλη του έτους, όταν το PSOE κλονίστηκε από μια σειρά σκανδάλων σεξουαλικής παρενόχλησης που οδήγησαν στην παραίτηση πολλών τοπικών στελεχών του, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε τα «λάθη» που έγιναν.

Έκτοτε, το PSOE ηττήθηκε σε δύο τοπικές εκλογικές διαδικασίες και οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εάν γίνονταν σήμερα βουλευτικές εκλογές θα έχανε από το Λαϊκό Κόμμα.

