Η Αφροαμερικανή Φορλέσια Κουκ ξεχώρισε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για τον Μήνα της Μαύρης Ιστορίας, υπερασπιζόμενη δημόσια τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι σε κατηγορίες περί ρατσισμού.

Η Κουκ, ο εγγονός της οποίας δολοφονήθηκε το 2017, ανέβηκε στη σκηνή για να επαινέσει τη σκληρή στάση του Τραμπ απέναντι στο έγκλημα και απάντησε σε όσους κριτικάρουν τη στάση του απέναντι στους μαύρους Αμερικανούς.

«Τον αγαπώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα από αυτά που έχετε να πείτε για ρατσιστικά θέματα. Και μην με κοιτάτε στις ειδήσεις, μισώντας με επειδή υπερασπίζομαι κάποιον που αξίζει να υπερασπιστεί. Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του. Κάνει το σωστό. Αφήστε τον ήσυχο. Και το λέει η γιαγιά αυτό» είπε η Κουκ

MUST-WATCH: D.C. resident Forlesia Cook, who lost her grandson to murder, thanks President Trump for his work to Make America Safe Again in an incredible speech at the White House Black History Month Reception. 👏🇺🇸 pic.twitter.com/cgxn8QFMev — The White House (@WhiteHouse) February 18, 2026

«Πω πω, αυτό είναι πολύ καλό. Πότε θα θέσει υποψηφιότητα; Φορλέσια, για ποια θέση θα θέσεις υποψηφιότητα; Σε παρακαλώ, έχεις την υποστήριξή μου. Έχεις την υποστήριξή μου, Φορλέσια. Σ’ ευχαριστώ, γλυκιά μου» ήταν η αντίδραση του Τραμπ.

Η Κουκ επαίνεσε επίσης τον Τραμπ για το ότι έφερε την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον και για το ότι παρέμεινε «αυθεντικός». «Μου αρέσει αυτό σε αυτόν. Παραμένει αληθινός, όπως η γιαγιά μου. Το εκτιμώ αυτό, γιατί μπορώ να τον εμπιστευτώ», είπε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η δολοφονία του εγγονού της

Στις 23 Απριλίου 2017, ο 22χρονος εγγονός της Κουκ έφυγε για ένα ραντεβού με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.

Η σορός του ανακαλύφθηκε τέσσερις μήνες αργότερα στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου στο Μέριλαντ. Είχε πυροβοληθεί πολλές φορές πριν το σώμα του εγκαταλειφθεί. Η αστυνομία δεν αναγνώρισε το σώμα του μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.

Ο δολοφόνος του, Τζον Τζάμπαρ Μακρέι, τελικά συνελήφθη και το 2024 καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης για το έγκλημα, αφού κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία.

