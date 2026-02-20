Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη χώρα να συμφωνήσει σε όρους που θα επιτρέψουν την επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η επίθεση θα στοχεύει στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με στόχο να αναγκάσει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις χωρίς να οδηγηθούμε σε πλήρη σύγκρουση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσαν ότι η περιορισμένη αυτή επίθεση μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες, ενώ, αν το Ιράν συνεχίσει να αρνείται τις αμερικανικές απαιτήσεις για περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα, η στρατιωτική πίεση μπορεί να κλιμακωθεί. Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει μια σειρά στρατηγικών, από μικρές επιθέσεις έως μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πολιτικές ανατροπές στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή θυμίζει τις προηγούμενες στρατηγικές του Τραμπ, όπως οι σκέψεις για περιορισμένη επίθεση στη Βόρεια Κορέα κατά την πρώτη του θητεία, οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Ωστόσο, η φημολογούμενη στρατηγική της περιορισμένης στρατιωτικής κλιμάκωσης στο Ιράν φέρνει νέα δεδομένα στην περιοχή.

Η «αποφασιστική» αντίδραση του Ιράν και οι κίνδυνοι κλιμάκωσης

Το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει για «αποφασιστική» αντίδραση σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιθετικότητα. Ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να απαντήσουν με βία, προειδοποιώντας ότι τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μπορούν να «βυθιστούν» και να υποστούν σοβαρές επιθέσεις. Εν τω μεταξύ, το Ιράν έχει ενημερώσει τον ΟΗΕ ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή ως νόμιμο στόχο.

Η αυξανόμενη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ, με την αποστολή υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-22 στη Μέση Ανατολή και την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, δείχνει τη σοβαρότητα των προθέσεων της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή και τους περιφερειακούς συμμάχους.

Ανυποχώρητη η Τεχεράνη στις διπλωματικές συνομιλίες για τα πυρηνικά

Αν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επενδύουν σε διπλωματικές επαφές με το Ιράν για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας που θα περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και τις βαλλιστικές του δυνατότητες, η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη. Η Ιρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει τις αμερικανικές προτάσεις για έναν νέο πυρηνικό περιορισμό και συνεχίζει να επιμένει ότι δεν έχει στόχο την απόκτηση πυρηνικών όπλων, παρά τις κατηγορίες των ΗΠΑ.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτό. Όλοι περιμένουν την απόφαση του Τραμπ, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων 10 έως 14 ημερών, για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Παγκόσμια ανησυχία

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη των γεγονότων, καθώς οι συνέπειες μιας στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες αγορές και την ασφάλεια των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Η προσφυγή σε διπλωματικές λύσεις μοιάζει πλέον να είναι η τελευταία ελπίδα για την αποφυγή μιας νέας μεγάλης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

