Στη σύλληψη μίας τουρίστριας προχώρησαν αστυνομικοί στο Λας Βέγκας, με την κατηγορία ότι εγκατέλειψε το δύο ετών κουτάβι της σε γκισέ του αεροδρομίου Harry Reid International Airport.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να άφησε το σκυλί στο αεροδρόμιο όταν ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να το επιβιβάσει στην πτήση της, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα μεσάνυχτα της 2ας Φεβρουαρίου με κάμερα ασφαλείας να την καταγράφει να εγκαταλείπει το σκυλί αφού της είπαν ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με το κουτάβι καθώς δεν είχε μαζί της τα απαραίτητα έγγραφα. Όπως φαίνεται στα πλάνα η γυναίκα έδεσε το λουρί του σκύλου στο γκισέ της JetBlue και κατευθύνθηκε στην πύλη αναχώρησης.

Όταν οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν τη γυναίκα εκείνη αντέδρασε με επιθετικό τρόπο λέγοντας «θα πετάξω τις αποσκευές μου γιατί είμαι εξαντλημένη». «Όχι, αυτό που θα κάνουμε είναι να σας συνοδεύσουμε πίσω στο σημείο όπου βρίσκεται ο σκύλος σας και να σας δώσουμε πρόστιμο, επειδή αφήσατε τον σκύλο σας στο γκισέ», την ενημέρωσε ένας από τους αστυνομικούς.

«Προσπαθούσα να κάνω νέα κράτηση για την πτήση μου», επέμεινε η γυναίκα. «Και ήρθες μέχρι εδώ; Για να κάνεις νέα κράτηση για την πτήση σου; Και άφησες το σκυλί σου εκεί;», τη ρώτησε ο αστυνομικός. «Ναι. Αυτό μου είπαν στο γκισέ», ισχυρίστηκε με τον αστυνομικό να επιμένει: «Να έρθετε εδώ χωρίς το σκυλί σας;!».

Η ίδια, μάλιστα, υποστήριξε ότι «ήταν αποδεκτό να αφήσει το ζώο πίσω», επειδή η συσκευή εντοπισμού του θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι θα της επιστραφεί.

Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη ζώου και αντίσταση κατά της αρχής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ενώ ο σκύλος παραδόθηκε σε καταφύγιο ζώων με τη γυναίκα να μην κάνει καμία προσπάθεια να τον πάρει πίσω.

