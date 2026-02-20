Μάχη για τη ζωή της δίνει 21χρονη φοιτήτρια στην Τουρκία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο, την ώρα που προσπαθούσε να ξεφύγει από αδέσποτο σκύλο που την καταδίωκε.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Τραπεζούντα την ώρα που η Κενέτ Νεσιμπέλ Γκιούλ κατευθυνόταν στην εστία της τοπικής πολυτεχνικής σχολής στην οποία φοιτά.

Όπως φαίνεται στα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η 21χρονη περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας αδέσποτος σκύλος με αποτέλεσμα από τον φόβο της να βγει στον δρόμο και να την παρασύρει διερχόμενο λεωφορείο.

Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı



Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı

Öğrencinin ağır yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Η φοιτήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς είχε υποστεί τραύματα σε εσωτερικά όργανα και αρκετά κατάγματα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατάστάση της 21χρονης κρίνεται σοβαρή και δίνει μάχη για τη ζωή της.

