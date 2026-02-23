Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Εργατικού Κόμματος εθεάθη να επιβιβάζεται σε όχημα πλαισιωμένος από ντετέκτιβ το απόγευμα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας 72χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος και τέθηκε υπό κράτηση.

Η τελευταία δόση των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο έδειξε ότι ο Μάντελσον, ενώ ήταν υπουργός Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και de facto αναπληρωτής πρωθυπουργός, διαβίβασε κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία το 2009 και το 2010.

Συνελήφθη ο Μάντελσον -Εμπλέκεται στα έγγραφα Έπσταϊν

Η σύλληψή του σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή πτώση από τη χάρη για έναν πολιτικό που θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του Νέου Εργατικού Κόμματος μαζί με τον Σερ Τόνι Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν, και ο οποίος συνέχισε να υπηρετεί στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ως υπουργός, ευρωπαίος επίτροπος εμπορίου και πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ έχει υποστεί έντονη κριτική για την απόφασή του να διορίσει τον Μάντελσον πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον το 2024, αφού ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι γνώριζε ότι ο ομότιμος του διατηρούσε σχέσεις με τον Έπσταϊν μετά τη φυλάκισή του για προσέλκυση ανηλίκου κοριτσιού σε πορνεία τον Ιούλιο του 2008.

Ωστόσο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι ο Μάντελσον «είπε επανειλημμένα ψέματα» σχετικά με την έκταση της φιλίας του με τον Έπσταϊν.

