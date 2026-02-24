Η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιο-τζονγκ, προήχθη σε επικεφαλής τμήματος – θέση ισοδύναμη με υπουργικό αξίωμα – και επανήλθε ως αναπληρωματικό μέλος του Πολιτικού Γραφείου, κατά τη διάρκεια του 9ου Συνεδρίου του Κόμματος των Εργατών, όπως μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Η εξέλιξη αυτή εκλαμβάνεται ως σαφής ένδειξη ενίσχυσης της πολιτικής της επιρροής, με αναλυτές να εκτιμούν ότι θα διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας.

Σε διευρυμένη συνεδρίαση της πρώτης ολομέλειας της 9ης Κεντρικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ορίστηκαν νέα μέλη στη Μόνιμη Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου, στο Πολιτικό Γραφείο, στη Γραμματεία και σε θέσεις διευθυντών τμημάτων, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Rodong Sinmun.

Η Κιμ Γιο-τζονγκ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των διευθυντών τμημάτων της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που σηματοδοτεί προαγωγή από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας. Η εφημερίδα δεν διευκρίνισε ποιο τμήμα θα αναλάβει. Παράλληλα, ορίστηκε εκ νέου αναπληρωματικό μέλος του Πολιτικού Γραφείου, ενός από τα βασικά όργανα λήψης αποφάσεων του κόμματος.

Έως το 2020, η Κιμ Γιο-τζονγκ υπηρετούσε ως πρώτη αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης και ως αναπληρωματικό μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Στο 8ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε το 2021 μετακινήθηκε στη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας του Τμήματος Προπαγάνδας και Διαφώτισης και αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών.

Θα επιβλέπει την πολιτική έναντι των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας

«Είναι πιθανό να τεθεί επικεφαλής ενός νεοσύστατου τμήματος που θα επιβλέπει την πολιτική έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας», δήλωσε ο Λιμ Εουλ-τσουλ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μελετών Άπω Ανατολής του Πανεπιστημίου Kyungnam. «Δεδομένης της έμφασης που έδωσε το συνέδριο στην ιδεολογία, δεν αποκλείεται να αναλάβει στο μέλλον την ευθύνη για τη διαχείριση της κομματικής ιδεολογίας, της προπαγάνδας και της διαφώτισης».

Στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ-ουν έδωσε έμφαση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κατά την επόμενη πενταετία.

«Πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επανάστασης και της εποχής, ώστε τα πέντε χρόνια μετασχηματισμού που πέρασαν να οδηγήσουν σε άλλα πέντε χρόνια ακόμη μεγαλύτερης μεταμόρφωσης, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και ανανεώνοντας τον ενθουσιασμό τους», ανέφερε απευθυνόμενος στους συνέδρους του Κόμματος των Εργατών.

«Όλοι οι τομείς και όλες οι μονάδες οφείλουν να επιταχύνουν τις τρεις επαναστάσεις: την ιδεολογική, την τεχνολογική και την πολιτιστική», συνέχισε. «Είναι σημαντικό τα κομματικά όργανα, οι οργανώσεις των εργαζομένων και οι κρατικοί θεσμοί να οργανώνουν και να διεξάγουν όλες τις δραστηριότητές τους με στόχο την υλοποίηση των τριών επαναστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδεολογική και πνευματική αφύπνιση και εκπαίδευση του λαού».

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι τοποθετήσεις αυτές υποδηλώνουν προσπάθεια ενίσχυσης της εσωτερικής συνοχής μέσω ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στον έλεγχο της εισροής εξωτερικών πολιτιστικών επιρροών, ενώ παράλληλα επιδιώκει την αναπτυξιακή της ώθηση.

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών του συνεδρίου — που περιλάμβανε την παρουσίαση της έκθεσης δράσης του κόμματος, συζητήσεις και την καταληκτική ομιλία — η Βόρεια Κορέα δεν διατύπωσε κάποιο αξιοσημείωτο μήνυμα προς το εξωτερικό.

