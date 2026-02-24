Έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε τριώροφο κτήριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νεγκράρ, έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία.

Στο κτήριο διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός. Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών.

#Verona, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Negrar per l’esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Le squadre, anche con personale USAR e cinofili, stanno operando per accertare se al momento dell’esplosione fossero presenti all’interno le quattro… pic.twitter.com/5HMwed6hjb February 24, 2026

Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Esplode una palazzina a Negrar,nel Veronese.Una persona morta sotto il crollo, 3 salvate dai vigili del Fuoco

Forse una bombola di gas ha causato l'esplosione al primo piano di un edificio a 3 livelli. Un uomo è morto,feriti non gravi i tre familiari,2 uomini e una donna. pic.twitter.com/aleyT2XEyK — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 24, 2026

protothema.gr