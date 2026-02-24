Ένας 40χρονος άνδρας τραυματίστηκε με μαχαίρι από τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη Νάπολη, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση που ξέσπασε ενώ παρακολουθούσαν αγώνα της SSC Napoli για τη Serie A, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει η L’Unione Sarda, ο άνδρας εκνευρίστηκε όταν η ομάδα του ηττήθηκε με 2-1 από την Atalanta BC την Κυριακή. Μετά από αμφιλεγόμενη απόφαση του VAR, φέρεται να φώναζε και να εξυβρίζει, γεγονός που οδήγησε στην κλιμάκωση της έντασης.

Η 35χρονη σύζυγός του θεώρησε ότι τα λόγια του ήταν εναντίον της, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς. Η γυναίκα αρχικά πέταξε ένα ψαλίδι που δεν τον χτύπησε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα κουζινομάχαιρο, τραυματίζοντας τον άνδρα στην αριστερή πλευρά.

Ο τραυματίας κάλεσε την αστυνομία, ενώ η σύζυγός του φέρεται να πέταξε και άλλα μαχαίρια μέσα στο σπίτι, ένα από τα οποία καρφώθηκε σε τοίχο. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη γυναίκα, που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και βαριάς επίθεσης.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ospedale del Mare, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η Νάπολι, τρέχουσα πρωταθλήτρια Ιταλίας, βρίσκεται τρίτη στη Serie A, τέσσερις βαθμούς πίσω από τη Μίλαν και 14 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

protothema.gr