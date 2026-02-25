Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί το σφοδρό κύμα χιονιά που πλήττει τις βορειοανατολικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις αρχές να προειδοποιούν για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, περίπου 250.000 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεκάδες σχολεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο «κύμα» κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να χτυπήσει το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ από σήμερα, Τετάρτη (25.02), με χιονοπτώσεις και βροχές, δυσχεραίνοντας τις ήδη δύσκολες συνθήκες.

Αν και χθες τα έντονα φαινόμενα σημείωσαν ήπια εξασθένιση, εντούτοις η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για νέα χιονοθύελλα, προερχόμενη από τις Μεγάλες Λίμνες, η οποία κατευθύνεται προς τα βορειοανατολικά.

Χωρίς ρεύμα πάνω από 250.000 σπίτια – Κλειστά σχολεία

Το πρωί της Τρίτης, περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ.

Στη Νέα Υόρκη, όπου τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά σήμερα Τρίτη, για πάνω από 900.000 μαθητές, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαντάνι έγινε στόχος επικριτικών σχολίων από πολλούς γονείς για τη μη αναστολή της λειτουργίας των σχολείων.

Ο ίδιος πάντως αστειευόμενος, κάλεσε τους μαθητές να τον «πλημμυρίσουν με χιονόμπαλες». Αντίθετα, τα σχολεία στη Βοστώνη, το Χάρτφορντ και τα προάστια της Νέας Υόρκης έμειναν κλειστά, ενώ η Φιλαδέλφεια συνέχισε με διαδικτυακά μαθήματα.

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού

Η χιονοθύελλα της Δευτέρας, έριξε πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές, και πάνω από 90 εκατοστά στο Ρόουντ Άιλαντ –ποσότητα που ξεπέρασε ακόμη και τη θρυλική χιονοθύελλα του 1978.

Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση για πάνω από 100.000 κατοίκους, ενώ συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σε τέσσερις πολιτείες.

Προβλήματα και στις συγκοινωνίες

Οι συγκοινωνίες άρχισαν σταδιακά να αποκαθίστανται το πρωί της Τρίτης. Ακυρώθηκαν ορισμένα μόνο σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Βοστώνης, Νέας Υόρκης και Φιλαδέλφειας.

Περίπου 2.200 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσεϊ και της Βοστώνης, ενώ το αεροδρόμιο T.F. Green του Ρόουντ Άιλαντ ανέστειλε για δεύτερη μέρα τις λειτουργίες του, καταγράφοντας νέο ρεκόρ χιονόπτωσης 97 εκατοστών.

