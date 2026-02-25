Ένα κουτάβι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια στρατιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβη την Κυριακή στο Περού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 15 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι. Την είδηση επιβεβαίωσε την Τρίτη η περουβιανή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τηλεγραφήματα των πρακτορείων AFP και Agerpres.

Το κουτάβι εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης δίπλα στο σώμα του ιδιοκτήτη του, του Συνταγματάρχη Χαβιέρ Νόλε, 50 ετών, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

«Αυτό είναι το κατοικίδιο του Συνταγματάρχη Νόλε, είναι ο μόνος επιζών», δήλωσε μέλος της αεροπορίας. Το ζώο δεν παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά και μεταφέρθηκε για κτηνιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερις στρατιωτικοί και έντεκα πολίτες, ανάμεσά τους σύζυγοι στρατιωτικών και επτά παιδιά ηλικίας από 3 έως 17 ετών.

Το ελικόπτερο, ρωσικής κατασκευής Mi-17, εξαφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά την απογείωσή του από την πόλη Πίσκο, στην περιφέρεια Ίκα, με προορισμό την Τσάλα στην περιφέρεια Αρεκίπα, περίπου 1.100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Λίμα.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τα συντρίμμια στην ευρύτερη περιοχή της Τσάλα. Το ελικόπτερο είχε χρησιμοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες για τη μεταφορά βοήθειας σε πληγέντες από τις έντονες εποχικές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στην περιφέρεια Αρεκίπα.

Η Πολεμική Αεροπορία του Περού διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τη διακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος.

ertnews.gr