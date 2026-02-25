Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ένας 12χρονος στην Ινδονησία, λίγο πριν πεθάνει, υποδεικνύει την μητριά του ως υπέυθυνη για την άγρια κακοποίηση που δέχτηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό συνέβη στις 19 Φεβρουαρίου, στο Σουκαμπούμι της Δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία, όταν ο 12χρονος που είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα από βραστό νερό και βαριά τραύματα, κατονόμασε τη μητριά του ως υπεύθυνη για την κακοποίησή του και λίγες ώρες μετά κατέληξε.

Έδειξε τη μητριά του

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται η στιγμή που ένας άνδρας ρωτά το παιδί ποιος του προκάλεσε τον συγκεκριμένο τραυματισμό. Εκείνο, σηκώνει με όση δύναμη του έχει απομείνει το χέρι του και δείχνει προς τη μεριά της μητριάς του. Εκείνη αντιδρά έντονα και προσπαθεί ακόμη και στην κατάσταση που βρίσκεται ο ανήλικος να τον χτυπήσει, όμως ο άνδρας την σταματά και της δίνει εντολή να μείνει ακίνητη για να κάνει το παιδί την αποκάλυψη.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νιζάμ Σιαφέι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Φεβρουαρίου, αφού υπέστη σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα, με τους γιατρούς να υποστηρίζουν ότι ο οισοφάγος του είχε υποστεί έγκαυμα από βραστό νερό, ενώ το παιδί κατέληξε αργότερα το ίδιο απόγευμα.

Όπως μετέδωσαν ινδονησιακά μέσα ενημέρωσης, το σώμα του έφερε επίσης τραύματα που συνάδουν με σωματική κακοποίηση.

Ψιθύρισε «μαμά»

Λίγο πριν τον θάνατό του, καταγράφηκε σε βίντεο η στιγμή που ο Νιζάμ βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου με καταστροφικά τραύματα. Όταν ρωτήθηκε ποιος τον κακοποίησε, ψιθύρισε «μαμά».

Ο πατέρας του, Άνουαρ Σατίμπι, 38 ετών, δήλωσε ότι ο γιος του είχε υπάρξει και στο παρελθόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τη σύζυγό του, μέσα στο 2025. Όπως ανέφερε, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος της για προηγούμενα περιστατικά φερόμενης κακοποίησης, ωστόσο η υπόθεση οδηγήθηκε σε διαμεσολάβηση, αφού εκείνη ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε να αλλάξει συμπεριφορά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η καταγγελία δεν αποσύρθηκε ποτέ επισήμως.

Ο Άνουαρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο Νιζάμ δεχόταν ξυλοδαρμό κάθε φορά που ερχόταν σε διαφωνία με τα θετά αγόρια της μητριάς του, ενώ τα άλλα δύο παιδιά της δεν τιμωρούνταν.

Είχε εμφανίσει υψηλό πυρετό

Το βράδυ πριν από τον θάνατο του παιδιού, ο πατέρας βρισκόταν στην εργασία του όταν, όπως είπε, η σύζυγός του τον κάλεσε για να τον ενημερώσει ότι ο 12χρονος είχε εμφανίσει υψηλό πυρετό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, αντίκρισε τον γιο του καλυμμένο με φουσκάλες και εγκαύματα, παρότι το πρωί, όταν είχε φύγει, το παιδί βρισκόταν σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγός του υποστήριξε ότι οι φουσκάλες εμφανίζονταν «φυσιολογικά» κάθε φορά που το παιδί ανέβαζε πυρετό.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν ότι το μοτίβο και η σοβαρότητα των εγκαυμάτων παρέπεμπαν σε κακοποίηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος της Αστυνομίας του Σουκαμπούμι, ΑΚΠ Χαρτόνο, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

protothema.gr