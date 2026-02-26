Στη φυλακή κατέληξε άνδρας από την κομητεία Ντέιβις στο Κεντάκι των ΗΠΑ, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με νεκρό ελάφι στην άκρη δρόμου.

Όπως ανέφερε το WEHT του Κεντάκι, το Αστυνομικό Τμήμα της Σέντραλ Σίτι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά από κλήση στο “911” (σ.σ γραμμή άμεσης δράσης) από έναν οδηγό που διέσχιζε την κομητεία Μούλενμπεργκ. Ο οδηγός ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα στην άκρη του δρόμου που φαινόταν να έχει σεξουαλική επαφή με το πτώμα ενός ελαφιού.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος, βρήκαν τον ύποπτο καλυμμένο με το αίμα και το τρίχωμα του ζώου. Οι αρχές τον αναγνώρισαν αργότερα ως τον Άλεν Όσμπορν. Συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Μούλενμπεργκ.

Ο Oσμπορν κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ζώων. Η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι οδήγησε στη σύλληψη ή αν θα ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες.

