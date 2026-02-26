Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, απέπλευσε από τη Σούδα της Κρήτης την Πέμπτη και πλέει ανατολικά στη Μεσόγειο, σύμφωνα με οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Το πλοίο είχε καταπλεύσει τις προηγούμενες ημέρες στον κόλπο της Σούδας για ανεφοδιασμό στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης των ΗΠΑ (Naval Support Activity), στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης αμερικανικών δυνάμεων.

🚨🇺🇸 USS Gerald R. Ford (CVN-78) leaves Crete, Greece, en route to the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/LRvSKUazcM February 26, 2026

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Η αποχώρηση του USS Gerald R. Ford από την Κρήτη εντάσσεται στη συνολική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Στο μεταξύ, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει αποσύρει όλα τα σκάφη του από τη βάση του στο Μπαχρέιν. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι η έδρα του Πέμπτου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν θα μπορούσε να γίνει στόχος του Ιράν σε περίπτωση που ξεσπάσει σύγκρουση, σύμφωνα με το Associated Press. Παρόμοιο μέτρο είχε λάβει το αμερικανικό ναυτικό τον Ιούνιο, μετά από επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

¡Se calienta el Golfo! La Quinta Flota de EE.UU. abandona Bahrein hacia mar abierto. ¿Preparativos de combate o pánico? 🇺🇸🇧🇭 ¡Es indignante este tipo de conducta humana, o no? La tensión es total.😯#Breaking #War #USA pic.twitter.com/0shLSjfzBc — PolitiCrack, (@AnalistaClara) February 25, 2026

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τα F-22 στο νότιο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, η κινεζική εταιρεία ανάλυσης πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που, όπως υποστηρίζει, καταγράφουν την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών F-22 Raptor στη βάση Ovda της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, στο νότιο Ισραήλ. Στις εικόνες εμφανίζονται 11 αεροσκάφη F-22, καθώς και ό,τι φέρεται να είναι σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην ίδια περιοχή.

MizarVision has released new satellite imagery confirming 11 U.S. Air Force F-22 Raptor stealth fighters deployed at Ovda Air Base in Israel.



The images also appear to show components of an air defense battery, likely associated with the MIM-104 Patriot missile defense system. https://t.co/qDtFyFRoRD pic.twitter.com/hXYjH8DUio February 26, 2026

Η MizarVision έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι αναδημοσιεύει δορυφορικό υλικό άλλων εταιρειών με δικές της επισημάνσεις, ενώ έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί περί διασυνδέσεών της με τον κινεζικό στρατό.

Η μετακίνηση των F-22 εντάσσεται στη μαζική συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος σταθμίζει τις επιλογές του έναντι της Τεχεράνης. Η επιχειρησιακή ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών σε ισραηλινές βάσεις – και όχι στο πλαίσιο κοινών εκπαιδεύσεων με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία – θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Το F-22, που επιχειρεί αποκλειστικά από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, θεωρείται το πλέον προηγμένο μαχητικό αεροπορικής υπεροχής στον κόσμο, σχεδιασμένο για υψηλές ταχύτητες, εξαιρετική ευελιξία και χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας σε αερομαχίες.

Την Τρίτη, 12 F-22 απογειώθηκαν από τη βάση RAF Λέικενχιθ της Βρετανίας με προορισμό το Ισραήλ. Από αυτά, τα 11 αναπτύχθηκαν στη βάση Ovda, ενώ ένα επέστρεψε στη Βρετανία λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν δεδομένα ανοιχτών πηγών για τις πτήσεις, ακόμη 12 F-22 έφθασαν χθες στη RAF Λέικενχιθ. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, μαζί με εκείνο που αντιμετώπισε τεχνικό ζήτημα, αναμένεται να μετασταθμεύσουν επίσης στο Ισραήλ, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των αμερικανικών stealth μαχητικών που θα σταθμεύουν στη χώρα σε 24.

