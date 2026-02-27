Προετοιμασίες και δημόσιες προειδοποιήσεις που παραπέμπουν σε επικείμενη στρατιωτική αντιπαράθεση καταγράφονται τις τελευταίες ώρες τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά το επείγον μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη την έγκριση που έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε μη απαραίτητο προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών των ατόμων που σταθμεύουν στο Ισραήλ να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω «κινδύνων για την ασφάλεια», ο δήμαρχος της πόλης Μπερ Σεβά, στα νότια της χώρας, διέταξε να ανοίξουν όλα τα δημόσια καταφύγια στην ευρύτερη περιοχή.

«Κατόπιν εντολής του δημάρχου, γενικό άνοιγμα όλων των δημόσιων καταφυγίων» ανέφερε το σχετικό μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην πόλη.

⚡️🇮🇱🇮🇷 Be'er Sheva Deputy Mayor Shimon Tobul announced a citywide directive to open public shelters as Israel prepares for a potential war with Iran.#IranMassacre #usirantensions #war #USIranTalks pic.twitter.com/4RiV2Y3O9C — TrendBuzz 🇫🇮🇳🇵 (@Trendbuzz10) February 27, 2026

Παράλληλα, η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην χώρα να αυξήσουν τα μέτρα για την ασφάλειά τους και να προετοιμαστούν για έκτακτες καταστάσεις. «Οι Κινέζοι υπήκοοι που διαμένουν στο Ισραήλ πρέπει να παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις ισραηλινές αρχές. Οι πολίτες πρέπει επίσης να αποφεύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό, εκτός αν είναι απαραίτητο», τονίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια οδηγία από τους IDF ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για γενικό άνοιγμα καταφυγίων στη χώρα.

Κίνα και Καναδάς ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν

Κινήσεις, όμως, δεν γίνονται στο Ισραήλ, αλλά και στο Ιράν, καθώς είναι διαδοχικά τα μηνύματα που στέλνουν οι ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες περί επικείμενου χτυπήματος, αν δεν υπάρξει συμφωνία στις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Έτσι, σε αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της προχώρησε η Κίνα, καλώντας τους να αποφύγουν κάθε μετάβαση στο Ιράν, επικαλούμενη «σημαντική αύξηση των εξωτερικών κινδύνων ασφαλείας». Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επισημαίνει: «Υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και οι κινεζικές πρεσβείες και προξενεία στο Ιράν υπενθυμίζουν στους Κινέζους πολίτες να αποφύγουν προς το παρόν τα ταξίδια στο Ιράν». Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και «να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και ο Καναδάς, καλώντας τους πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. «Καναδοί στο Ιράν: Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων, οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να επαναληφθούν με ελάχιστη ή και καμία προειδοποίηση. Αποχωρήστε τώρα από το Ιράν, εφόσον μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια», αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση. Οι αρχές καλούν επίσης τους πολίτες να διασφαλίσουν ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είναι ενημερωμένα και να διαθέτουν επαρκή εφόδια σε περίπτωση που χρειαστεί να παραμείνουν σε καταφύγιο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στα μέλη των οικογενειών των διπλωματών της που υπηρετούν στο Ισραήλ και στον Λίβανο να αποχωρήσουν, ενώ συνέστησε και στους Αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αναχώρησης πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ινδία και άλλες χώρες απηύθυναν επίσης εκκλήσεις προς τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν το Ιράν, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

