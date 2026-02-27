Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει καρέ καρέ την επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σε σημείο ελέγχου των πακιστανικών δυνάμεων στην περιοχή Μπάκαρ του Παντζάμπ, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Πακιστανοί αστυνομικοί.

Στο βίντεο βλέπουμε τον βομβιστή αυτοκτονίας να φτάνει με τα πόδια στο σημείο ελέγχου όπου στην συνέχεια ανατινάχθηκε σκοτώνοντας τους Πακιστανούς αστυνομικούς.

The terrorist is casually walking towards the policemen and detonating himself.



Jihadists don't hesitate. They are not afraid. They don't sweat.



Location: Punjab_Province, Pakistan

Date: 2/24/2026

A TTP (Tehrik-i-Taliban) affiliated suicide bomber walks up to a group of… pic.twitter.com/a7oBTxvsAs February 26, 2026

Η πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε ανάμεσα στο Πακιστάν και στους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ήταν αναμενόμενη για κάποιους αναλυτές, αφού τους τελευταίες μήνες οι εντάσεις στα σύνορα των δύο χωρών κλιμακώνονταν, οι βομβαρδισμοί – αν και περιορισμένοι – δεν σταματούσαν και οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια διευθέτησης της αντιπαράθεσης έπεφτε στο κενό. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (21-22.02.2026) οι αιματηρές συμπλοκές, οι ανταλλαγές πυρών και οι ανθρώπινες απώλειες αυξήθηκαν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα το Πακιστάν να κηρύξει χθες Πέμπτη (26.02.2026) επίσημα ανοικτό πόλεμο στις de facto κυβερνητικές αρχές των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

protothema.gr