Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη πριν αυτά προλάβουν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο της Ταμπρίζ, στο δυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), επλήγησαν δύο μαχητικά τύπου F-4 και F-5, τα οποία βρίσκονταν σε ετοιμότητα για απογείωση.

Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο «να πλήξουν τις δραστηριότητες της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας και να επιδεινώσουν τις ζημιές στα αμυντικά συστήματα του καθεστώτος».

חיל האוויר תקף שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני



כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני בשדה תעופה בטבריז שבמערב איראן.



התקיפה בוצעה על מנת לפגוע בפעילותו של חיל האוויר האיראני… pic.twitter.com/fmvtnFS7A3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Κοντά στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, έχοντας ήδη ρίξει περισσότερες από 1.200 βόμβες στο Ιράν, οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Τον Ιούνιο του 2025 χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να επιτευχθεί αντίστοιχη αεροπορική υπεροχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν πλέον υποστεί σημαντική ζημιά, επιτρέποντας σε ισραηλινά αεροσκάφη και drones να παραμένουν για παρατεταμένα διαστήματα πάνω από περιοχές-στόχους, με μειωμένο κίνδυνο αναχαίτισης.

Με την εδραίωση της αεροπορικής υπεροχής, η ικανότητα της ισραηλινής αλλά και της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας να πλήττει ευρύτερο φάσμα στόχων σε συνεχή βάση αυξάνεται εκθετικά.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι IDF ανέφεραν ότι περισσότερα από 200 αεροσκάφη έπληξαν 500 ιρανικούς στόχους.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF δείχνει δύο κύρια αρχικά κύματα επιθέσεων.

Το πρώτο κύμα φέρεται να έπληξε δεκάδες ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα, κυρίως στο δυτικό τμήμα του Ιράν, πλησιέστερα προς το Ισραήλ, καθώς και στην περιοχή της Τεχεράνης.

Κατά το δεύτερο κύμα, η αεροπορία στόχευσε το ιρανικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων, με στόχο τη μείωση της δυνατότητάς του να πλήττει την ισραηλινή επικράτεια.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέος κύκλος επιδρομών, με στόχο κι άλλες υποδομές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας.

