Η Μελάνια Τραμπ προήδρευσε συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να επενδύσει στην εκπαίδευση και την τεχνολογία ως θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναλαμβάνει την προεδρία του κορυφαίου οργάνου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η κ. Τραμπ ανέλαβε τη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μήνα Μάρτιο, με το θέμα «Τα παιδιά, η τεχνολογία και η εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης».

.@FLOTUS presides over a meeting of the United Nations Security Council in New York City regarding education's role in advancing tolerance and world peace

Στην πρώτη της εμφάνιση ως πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, τεχνολογίας και ειρήνης. Στη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και την τεχνολογία, ώστε να οικοδομηθεί ένας πιο ειρηνικός κόσμος.

.@FLOTUS to the UN Security Council: "Enduring peace will be achieved when knowledge and understanding are fully valued within all of our societies… a nation that makes learning sacred protects its books, its language, its science and its mathematics. It protects its future."

Η ειρήνη δεν είναι εύθραυστη

Η Μελάνια Τραμπ, απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου, τόνισε ότι «η ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων πολέμων. Επεσήμανε ότι οι κοινωνίες που προστατεύουν τη γνώση και την εκπαίδευση προστατεύουν το μέλλον τους και δημιουργούν κατανόηση και ανεκτικότητα μεταξύ των ανθρώπων. «Τα έθνη που εκτιμούν την μάθηση προστατεύουν το μέλλον τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

"My heartfelt condolences to the families who have lost their heroes who sacrificed their lives for freedom. Their bravery & dedication will always be remembered." – First Lady Melania Trump at the U.N. Security Council meeting

Στη συνέχεια, η κ. Τραμπ αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκδημοκρατίσει τη γνώση, δίνοντας την ευκαιρία σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Αυτή η «δημοκρατικοποίηση της γνώσης», όπως τη χαρακτήρισε, μπορεί να βοηθήσει στη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος, ενισχύοντας τη μάθηση και προωθώντας την ειρήνη παγκοσμίως.

Κλήση για δράση από τη διεθνή κοινότητα

Η Πρώτη Κυρία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενδυναμώσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και να διασφαλίσει την πλήρη πρόσβαση στην τεχνολογία, τονίζοντας την ανάγκη για γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος. Στην ομιλία της, ανέφερε: «Τώρα είναι η στιγμή για τη γενιά μας να ανυψώσει τα παιδιά μας πάνω από την ιδεολογία μέσω της πρόσβασης στη σοφία».

Κλείνοντας την ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη περνά μέσα από την εκπαίδευση και την τεχνολογία. «Η σύγκρουση προκύπτει από την άγνοια, αλλά η γνώση δημιουργεί κατανόηση και ενότητα», δήλωσε, καλώντας τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να ενισχύσουν τη μάθηση και να προάγουν την ειρήνη μέσω της εκπαίδευσης.

.@FLOTUS arrives at the UN headquarters in New York City, where she will preside over a United Nations Security Council meeting

