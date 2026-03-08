Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι ως «μεγάλη ηγέτη» που είναι πρόθυμη να βοηθήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμό τους με το Ιράν, σύμφωνα με ιταλική εφημερίδα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Corriere della Sera, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ιταλία κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. «Αγαπώ την Ιταλία, νομίζω ότι είναι μια σπουδαία ηγέτης», φέρεται να είπε ο Τραμπ για τον Μελόνι. «Προσπαθεί πάντα να βοηθήσει, είναι μια εξαιρετική ηγέτης και είναι φίλη μου».

Αυτό έρχεται μετά την κριτική που απηύθυνε ο Τραμπ στον Σερ Κιρ Στάρμερ στον λογαριασμό του στο Truth Social, λέγοντας: «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!»

H Μελόνι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει βοήθεια για την αεράμυνα στις χώρες του Κόλπου.

Ένα πλοίο του ιταλικού ναυτικού ετοιμάζεται να πλεύσει στην Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος του ναυτικού την Παρασκευή, στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής αποστολής για την προστασία του νησιού, αφού αυτό δέχθηκε ιρανικά πυρά.