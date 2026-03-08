Μετά από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, οι φλόγες ξεχύθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης.

Το καύσιμο πλημμύρισε τους υπονόμους και τα αποχετευτικά κανάλια.

🔥 Watch this shocking footage from Tehran!



After strikes on oil storage facilities, flames poured onto the road. Fuel flooded into the sewer and drainage channels🚨 pic.twitter.com/cz0hijlTcY March 8, 2026

Οι κάτοικοι φοβούνται για πιθανές χημικές ουσίες στον καπνό που ανεβαίνει στον ουρανό της πόλης από τις πέντε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ορισμένες αναρτήσεις – είτε χρήσιμες είτε όχι – συμβουλεύουν τους ανθρώπους να πίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο γάλα και να κλείνουν τα παράθυρά τους. Άλλες συνιστούν τη χρήση μάσκας N95.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε ότι μαζί με τη βροχή, σωματίδια που μοιάζουν με μαύρη πυρίτιδα πέφτουν στο έδαφος. Κάποιος άλλος τους συμβούλεψε να μην βγουν έξω κάτω από αυτή τη βροχή.

Exactly the strike on the oil depot created a huge smoke that oil rained… pic.twitter.com/OqguDTFXgF March 8, 2026

Η ανακοίνωση της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου

Στο μεταξύ η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί το κοινό να αποφεύγει την τοξική όξινη βροχή μετά την επίθεση του Ισραήλ σε αποθήκες πετρελαίου.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα προειδοποίησε το κοινό για τους κινδύνους από τις πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενθάρρυνε το κοινό να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν για να αποφύγει τους τοξικούς ρύπους.

🇮🇷 Iranian TV correspondent reports live from bombed oil depots in Tehran with massive flames raging behind him. pic.twitter.com/c2sQODuiI6 — BRICS News (@BRICSinfo) March 8, 2026

Ανέφερε ότι οι ντόπιοι δεν πρέπει να βγαίνουν έξω μετά τη βροχόπτωση λόγω ανησυχιών για την τοξική όξινη βροχή και προσέφερε συμβουλές για γαργάρες με αλμυρό νερό εάν κάποιος έχει εισπνεύσει τα λιπαρά σωματίδια αιθάλης που αναδύονται από τον μαύρο καπνό.

Τα πλήγματα αυτά σηματοδότησαν την πρώτη φορά που μια αστική βιομηχανική εγκατάσταση γίνεται στόχος πολέμου, ανέφερε το Associated Press, αν και οι επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν καταστρέψει περίπου 10.000 δομές πολιτών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.

Με πληροφορίες από cnn.gr