Τραμπ για άνοδο πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια: «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την Κυριακή τις ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, παρότι το αργό ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και των φόβων για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, συνδέοντάς την με τη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές πετρελαίου, που θα μειωθούν γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση της ιρανικής πυρηνικής απειλής, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. ΜΟΝΟ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022

Η Κυριακή σηματοδότησε την πρώτη φορά που η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι (περίπου 92 ευρώ) από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένους περιορισμούς στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις τιμές καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αύξηση 16% στη βενζίνη μέσα σε μία εβδομάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει σε ομιλίες του από τον Λευκό Οίκο αλλά και σε δημόσιες εμφανίσεις σε όλη τη χώρα ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι η μείωση των τιμών των καυσίμων.

Ωστόσο, από την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν πριν από μία εβδομάδα, η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 47 σεντς, δηλαδή περίπου 16%, φτάνοντας τα 3,45 δολάρια το γαλόνι (περίπου 0,91 δολάρια ή 0,84 ευρώ το λίτρο) για τη βενζίνη απλής ποιότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA την Κυριακή.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να καθησυχάσει τους καταναλωτές

Ο πρόεδρος και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του επιχειρούν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα προσωρινό φαινόμενο.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εμφανίστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές την Κυριακή για να τονίσουν ότι οι αυξήσεις θα είναι βραχυπρόθεσμες.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNN και στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ: «Η βενζίνη σήμερα εξακολουθεί να είναι 1,50 δολάριο το γαλόνι φθηνότερη από ό,τι ήταν στα μέσα της κυβέρνησης Μπάιντεν. Έχετε δίκιο όμως· θέλουμε να επιστρέψει κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι και αυτό θα συμβεί ξανά σύντομα».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε την άνοδο των τιμών στα πρατήρια καυσίμων «βραχυπρόθεσμη διαταραχή».

