Πετρέλαιο ρέει στους δρόμους της Τεχεράνης μετά από εκτεταμένα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν, προκαλώντας συνεχείς εκρήξεις και πυκνό τοξικό καπνό που έχει καλύψει την ιρανική πρωτεύουσα.

Βίντεο που έχουν δημοσιευθεί δείχνουν τις φλόγες να έχουν «καταλάβει» τους δρόμους, ενώ πλάνα καταγράφουν μαύρο καπνό να «βρέχει».

Το χάος προκλήθηκε μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν σε τέσσερις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς και παραγωγής πετρελαίου στην Τεχεράνη και την περιοχή Αλμπόρζ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

The oil is flowing into the sewers and the streets are on fire in Tehran pic.twitter.com/00vKSORe5D — Conflict Radar (@Conflict_Radar) March 7, 2026

Οι ιατρικοί ειδικοί προειδοποιούν ότι ο τοξικός καπνός και η απορροή έχουν αυξήσει τον κίνδυνο θανατηφόρων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

