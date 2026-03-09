Εν μέσω αναφορών ότι ένοπλες ιρανικές κουρδικές ομάδες που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ ενθαρρύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανή επίθεση σε δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, οι Κούρδοι στη βορειοανατολική Συρία προειδοποίησαν τους Ιρανούς ομολόγους τους να μην συμμαχήσουν με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της ιρανικής κυβέρνησης.

Ανέφεραν τη δική τους εμπειρία στη Συρία τους τελευταίους μήνες ως απόδειξη ότι η Ουάσιγκτον «θα εγκαταλείψει» τους Ιρανούς Κούρδους, σύμφωνα με το Reuters.

«Ζήτησαν εγγυήσεις»

Χαρακτήρισαν αυτή την εμπειρία ως πικρή, θεωρώντας την «ένα μάθημα από το οποίο θα έπρεπε να παραδειγματιστούν οι Ιρανοί Κούρδοι».

Μια ιρανική κουρδική πηγή δήλωσε ότι «οι Κούρδοι ηγέτες του Ιράν φοβούνται ότι θα προδοθούν όπως οι κουρδικές ομάδες στη βόρεια Συρία».

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί Κούρδοι ηγέτες έχουν ζητήσει εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση τους.

Από την πλευρά του, ο Ahmed Barakat, επικεφαλής του Κουρδικού Προοδευτικού Δημοκρατικού Κόμματος στη Συρία, τόνισε την ανάγκη οι ιρανικές κουρδικές δυνάμεις να επιδείξουν «μεγάλη προσοχή». Δήλωσε ότι η απόφαση τελικά ανήκει σε αυτούς, αλλά πιστεύει ότι «η αποδοχή της πρόσκλησης των ΗΠΑ και η θεώρησή τους ως η αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση ή την αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος δεν είναι προς το συμφέρον των Ιρανών Κούρδων προς το παρόν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κούρδοι είναι μια εθνοτική ομάδα που μιλάει μια γλώσσα στενά συνδεδεμένη με την περσική και συγκεντρώνεται σε μια ορεινή περιοχή που εκτείνεται στα σύνορα της Αρμενίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Συρίας και της Τουρκίας.

Στο Ιράκ, κατοικούν σε τρεις βόρειες επαρχίες υπό περιφερειακή κυβέρνηση. Ωστόσο, σε άλλες χώρες, όπως το Ιράν, η Τουρκία και τώρα η Συρία, το όνειρο της ίδρυσης μιας ανεξάρτητης περιοχής ή κράτους επιμένει, αν και παραμένει μια μακρινή προοπτική.

Ενημερωμένες πηγές ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ διεξάγει συνομιλίες με ιρανικές κουρδικές ομάδες. Βρίσκονται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ εδώ και περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα με το Reuters.

Την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι κουρδικές δυνάμεις διέσχιζαν τα σύνορα από το βόρειο Ιράκ στο Ιράν. Ωστόσο, αρνήθηκε να πει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους παρείχαν αεροπορική υποστήριξη αν το έκαναν.

Στη συνέχεια, το Σάββατο, άλλαξε τη θέση του, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν ήθελε να εισέλθουν Κούρδοι μαχητές στο Ιράν.

