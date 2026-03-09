Τα πλήγματα του Ισραήλ σε 30 ιρανικές αποθήκες καυσίμων το Σάββατο ξεπέρασαν κατά πολύ αυτό που ανέμεναν οι ΗΠΑ όταν το Ισραήλ τις ενημέρωσε εκ των προτέρων, πυροδοτώντας την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των συμμάχων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από οκτώ ημέρες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι τα ισραηλινά πλήγματα σε υποδομές που εξυπηρετούν απλούς Ιρανούς θα μπορούσαν να έχουν αντίθετο στρατηγικό αποτέλεσμα, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία υπέρ του καθεστώτος και αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Καπνός από πυρκαγιά μετά από αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας στο διυλιστήριο πετρελαίου Shahran, βορειοδυτικά της Τεχεράνης. (Photo by AFP)

Οι επιθέσεις της ισραηλινής αεροπορίας προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από μίλια που κάλυψαν την πρωτεύουσα με πυκνό καπνό. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε ότι οι αποθήκες αυτές χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε στρατιωτικά όργανα, ενώ Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως τα πλήγματα αποτελούν προειδοποίηση προς το Ιράν να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινές πολιτικές υποδομές. Αν και υπήρξε προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στρατός των ΗΠΑ αιφνιδιάστηκε από την έκταση των επιχειρήσεων, με έναν ανώτερο αξιωματούχο να σημειώνει πως «δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα» και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο να περιγράφει την αντίδραση των ΗΠΑ με τη φράση «WTF».

Ο φόβος για τις διεθνείς τιμές και οι απειλές για αντίποινα

Παρά το γεγονός ότι δεν επλήγησαν εγκαταστάσεις παραγωγής, η Ουάσινγκτον φοβάται ότι οι εικόνες των φλεγόμενων αποθηκών θα τρομάξουν τις αγορές, ωθώντας τις τιμές της ενέργειας στα ύψη. Σύμβουλος του Τραμπ ανέφερε στο Axios πως ο πρόεδρος επιθυμεί να «σώσει το πετρέλαιο» και όχι να το βλέπει να καίγεται, καθώς αυτό υπενθυμίζει στους πολίτες τις υψηλές τιμές της βενζίνης. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya προειδοποίησε ότι τυχόν συνέχιση των επιθέσεων θα φέρει παρόμοια πλήγματα σε όλη την περιοχή, απειλώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε για αντίποινα «χωρίς καθυστέρηση» εάν οι επιθέσεις στις υποδομές συνεχιστούν. Η σοβαρή αυτή διαφωνία ανάμεσα στους δύο συμμάχους, καθώς και το τι αναμένουν οι ΗΠΑ από την εξέλιξη του πολέμου, αναμένεται πλέον να εξεταστεί σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, καθώς η στρατηγική του Ισραήλ φαίνεται να αποκλίνει από τις αμερικανικές προσδοκίες.

