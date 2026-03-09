Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Νόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να τελειώσει σύντομα, σημειώνοντας ότι έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, σχεδόν πλήρως. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», ανέφερε όπως σημειώνει σε ανάρτησή της στο Χ η δημοσιογράφος του CBS News, Γουέιτζια Τζιάνγκ.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό του χρονοδιάγραμμα, το οποίο υπολόγιζε σε διάρκεια τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

Ερωτηθείς για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον 56χρονο γιο του δολοφονηθέντα Αλί Χαμενεΐ, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω κανένα μήνυμα γι’ αυτόν. Κανένα απολύτως».

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι έχει στο μυαλό του κάποιον για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσον αφορά τα Στεν’α του Ορμούζ, ο Τραμπ σημείωσε ότι τα πλοία διέρχονται από εκεί τώρα, αλλά «σκέφτεται να το καταλάβει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν: «Έχουν πυροβολήσει ό,τι είχαν να πυροβολήσουν και καλύτερα να μην επιχειρήσουν τίποτα έξυπνο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας».

«Πολύ νωρίς να μιλήσουμε για κατάσχεση ιρανικού πετρελαίου»

Νωρίτερα σε συνέντευξή του στο NBC News χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» την επιλογή του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δυσαρέσκειά του.

«Νομίζω ότι έκαναν μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω αν θα διαρκέσει. Νομίζω ότι έκαναν λάθος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της κατάσχεσης ιρανικού πετρελαίου και δήλωσε ότι δεν ήθελε να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά πρόσθεσε: «Σίγουρα οι άνθρωποι έχουν μιλήσει γι’ αυτό».

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιδρομή τον Ιανουάριο και απήγαγαν τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Από τότε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. «Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα. Οι άνθρωποι το έχουν σκεφτεί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ακόμα στην τελετή επιστροφής των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι «είναι πάντα δύσκολο».

«Καμία πρόθεση αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν»

Νωρίτερα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι η επιλογή αυτή ήταν υπό συζήτηση.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό. Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος αντικατέστησε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ανώτατος ηγέτης, αλλά δεν επανέλαβε την προηγούμενη απειλή του να σκοτώσει οποιονδήποτε διάδοχο που θα αναλάμβανε την εξουσία χωρίς τη συγκατάθεσή του.

«Δεν θα σας πω», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν θα σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», προσέθεσε.

Ακόμα μιλώντας στη New York Post, δήλωσε ότι έχει «ένα σχέδιο» για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. «Έχω ένα σχέδιο για τα πάντα, εντάξει;», δήλωσε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

«Έχω ένα σχέδιο για τα πάντα. Θα είστε πολύ ευχαριστημένοι», προσέθεσε αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει το σχέδιο.

